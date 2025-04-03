Банк предложил белорусам подушку на шею и гамак 3.04.2025, 9:34

А что еще?

Белорусские банки рассказали клиентам о новых сервисах и акциях. Журналисты Telegraf.news изучили все актуальные предложения для белорусов.

БСБ Банк представил, по его заявлению, «первый» в стране банковский сервис «Управление подписками» в своем мобильном приложении. С 4 апреля держатели карт Visa этого банка смогут в одном месте видеть все свои активные платные подписки (Яндекс Плюс, Apple Music, Youtube Premium и другие), привязанные к их картам.

Сервис должен позволить не только контролировать списания, но и отключать, приостанавливать или возобновлять подписки прямо из приложения. Однако банк не сообщил, как будет реализована эта функция технически. Отображение новых подписок произойдет автоматически после их оформления через карту Visa БСБ Банка.

Альфа Банк запустил акцию «Бонусы с Белкарт», которая продлится с 1 апреля по 31 мая 2025 года. Чтобы участвовать, нужно оформить карту «Белкарт» в Пакете решений в апреле. Затем, оплачивая этой картой (или через приложение Белкарт Pay) покупки на сумму от 10 рублей, клиент будет получать 1 бонус (равный 1 рублю) за каждую третью такую транзакцию, совершенную до конца мая.

Важно учесть, что отнюдь не все операции идут в зачет (исключены переводы, оплата в ЕРИП, операции в кассах банков/почты, банкоматах и устройствах самообслуживания), а максимальное количество бонусов на одного участника — не более 5 за весь период акции. Бонусы пообещали начислять в течение 7 дней после каждой третьей «правильной» оплаты.

В свою очередь, БНБ-Банк в апреле решил поддержать приверженцев экологичного транспорта. Весь месяц держатели карты «1-2-3» могут получать повышенный кешбэк в размере 6% за оплату зарядки электромобилей (ищите МСС-код операции 5552) и проезда на общественном транспорте (городском и пригородном, МСС-код 4111).

Условие для получения повышенного манибэка — сумма покупки должна быть не менее 10 рублей (поэтому разовые талончики не подходят). Банк посоветовал предварительно проверить МСС-код операции.

Белагропромбанк обновил каталог вознаграждений для держателей карт Mastercard World «О-GO!» в рамках рекламной акции «Энергия FITкоинов». С 9 утра 7 апреля 2025 года участники программы лояльности, накопившие FITкоины, смогут обменять их на новый перечень подарков, ориентированных на летний сезон.

В обновленный список вошли: подушка на шею, комплект утяжелителей, коврик для йоги и фитнеса, набор для бадминтона и гамак. Каждой категории подарков соответствует определенное количество накопленных FITкоинов.

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