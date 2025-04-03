«Видите неадекватную цену? Вам не кажется» 3.04.2025, 9:42

Квартиранты о том, как искать жилье и откуда берутся «хотелки» собственников.

Жилье дорожает. Это касается как вариантов для постоянного проживания (вот уж у застройщиков золотые времена), так и для временного (собственники тоже не бедствуют). Возмущение квартирантов новыми ценами так велико, что выплескивается через экраны смартфонов и компьютеров: тот же TikTok заполнен жалобами, пишет «Онлайнер».

«Переезжал в новую квартиру этой зимой, потому что нам с девушкой и котом нужно было больше места, — рассказывает читатель под ником Paw. — Были разные варианты, на поиски пришлось потратить порядка трех недель. В итоге остановились на трешке в сталинке в центре Минска (район площади Победы). До метро — всего 5—6 минут пешком.

Цена $420 по курсу в месяц (плюс $500 залог). Считаю, что за трешку в таком месте это нормально.

Ремонт, конечно, не шебби-шик, но и не убитый. Обычный такой евроремонт. Вся техника в квартире есть (стиралка, холодильник, плита, микроволновка). Единственное, мы попросили хозяина забрать телевизор, потому что у нас есть свой большой (а хозяйский был маленький). Если вы видите в объявлениях квартиры по неадекватным ценам, то вам не кажется, просто проходите мимо. И ищите дальше», — советует молодой человек.

«Никакой логики»

Прежде чем найти свой вариант, Никита прошел большой и долгий путь. А потому знает все о подводных камнях. Вот какими наблюдениями поделился молодой человек, который подбирал квартиру прошлой осенью.

— Изначально при переезде в Минск мы поселились в Зеленом Луге. Это была однушка в хрущевке с «прабабкиным» ремонтом: старые полы и обои, санузел как из фильма ужасов, а при одновременном включении чайника и стиралки вообще выбивало автоматы. Инфраструктура в районе тоже была так себе, основной вид связи с городом — трамваи.

Обходилась она в $250 по курсу. И даже несмотря на все эти условия, за нами, по словам хозяйки, была очередь из 5—6 человек.

Спустя два месяца собственница сообщила, что со следующего месяца в квартире никто не будет прописан, а значит, «коммуналка» вырастет. Понимая, что это дополнительные траты, она предложила вычесть разницу из стоимости аренды. Но для нас это стало знаком, что пора двигаться дальше.

Начал плотно изучать сайты, где публиковались объявления с вариантами квартир в аренду.

Спустя две недели пришел к выводу, что в ценах на жилье логика отсутствует. Будто люди просто прикидывают, какую прибавку в месяц хотели бы получать. И от этого отталкиваются.

Если и появляется адекватное предложение и ты звонишь по нему даже через полминуты после публикации, там уже будет очередь из нескольких потенциальных квартирантов. И это если еще дозвониться получится!

Также очень хочется предупредить читателей о такой теме, как агентства. Для себя вывел два типа «помогаторов». У первых работа складывается так: на сайтах аренды появляются очень привлекательные объявления. Но спустя десять часов, проведенных в интернете, ты уже понимаешь, что квартира в «Минск-Мире» или в районе Я. Коласа с превосходным ремонтом за $250 в месяц — это миф уровня единорогов. При созвоне агент сразу настаивает на заключении договора, стоимость которого (на тот момент) составляла около 200 рублей. Проблема только в том, что после заключения этого договора окажется, что квартиры этой нет, но с вами будут любезно работать «до заселения». В переводе на человеческий: периодически будут кидать ссылки на уже реальные квартиры, но никак не соответствующие вашему запросу.

Второй тип агентств, с которым мы и работали, проще. У них оплата выше — 10 базовых величин, но берут ее только по факту заселения. На личном опыте могу сказать, что морально это больно — отдавать 400+ рублей. Но по крайней мере по итогу мы переехали в квартиру с относительно свежим ремонтом, хорошим расположением и замечательными хозяевами, с которыми приятно иметь дело.

Снять хорошую квартиру по нормальной цене в современных реалиях действительно сложно. Иногда надо пройти много кругов ада, но результат, к которому вы придете, того стоит. Хочется пожелать всем удачи в поисках, — делится пережитым молодой человек.

Напоминает Никита и о традиционном разводе, который встречается на площадках с объявлениями: внезапно на сайте появляется шикарная квартира по очень вкусной цене. Собственник оказывается в отъезде, но если вы хотите, чтобы метры достались вам, то переведите на его карту рублей 200. Якобы это гарантия того, что вы не соскочите. На этом, собственно, взаимодействие и заканчивается.

И немного хорошего

Ольга сдает квартиру, считай, по льготной цене. И вот почему. «Сдаю однушку с хорошим ремонтом у метро «Каменная Горка». Всего за $220 по курсу. Потому что арендатор — зайка и заботится о ней лучше, чем я».

Юлия, которая нам также написала, как раз из тех самых «заек», коих так ценят арендодатели. «Снимаем квартиру уже седьмой год, сейчас живем в третьей по счету. Первый раз переехали в двушку из-за появления ребенка. Второй раз хозяину деньги нужны были, и он продал квартиру, — объясняет свою «миграцию» девушка. — Всегда снимали квартиры ниже рынка и улучшали их (что-то сами, что-то в счет аренды). Вообще, к чужому жилью я отношусь как к своему. Я даже в подъезде подметаю. Помню, как соседка удивилась, что квартиранты лучше жильцов бывают. На самом деле, все зависит от человека: кому-то нормально жить с грязными окнами и в своем жилье, а я всегда мою, хоть и съемное. Потому что не понимаю, какая разница: съемная квартира или своя, ведь на данный момент это твой дом. Как можно жить, не убирая в доме и не следя за порядком, — загадка».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com