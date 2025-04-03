Глава Пентагона впервые отказался от участия во встрече по Украине в формате «Рамштайн» 3.04.2025, 9:49

Пит Хегсет также не будет участвовать в мероприятии по видеосвязи.

Министр обороны США Пит Хегсет не поедет на 27-ю встречу контактной группы по Украине в формате «Рамштайн», которая пройдет в Брюсселе 11 апреля, сообщили Defense News несколько европейских и американских чиновников. По их словам, он также не будет участвовать в мероприятии по видеосвязи. При этом Пентагон не отправит в Брюссель вместо Хегсета каких-либо высокопоставленных представителей, которые обычно сопровождают министра в таких поездках, уточнили собеседники издания.

Таким образом, предстоящая встреча станет первым заседанием контактной группы, которое пройдет без министра обороны США. Единственный случай, когда предшественник Хегсета Ллойд Остин не приезжал на встречу, произошел в начале 2024 года. Это было связано с восстановлением Остина после операции по удалению представительной железы из-за обнаруженного рака. Однако тогда Остин присоединился к встрече виртуально. На прошлом заседании группы «Рамштайн» 12 февраля Хегсет присутствовал, но мероприятие впервые прошло не под руководством США. Возглавила встречу по просьбе Вашингтона Великобритания. На этот раз председательствовать будут Великобритания и Германия.

По словам бывшего замминистра обороны США по делам международной безопасности Селесты Уолландер, европейские страны на последнем заседании «Рамштайн» при администрации президента Джо Байдена начали планировать альтернативные форматы встреч, поскольку допускали, что при президенте Дональде Трампе Вашингтон снизит поддержку Киева. Одним из решений было передать руководство контактной группой Лондону и Берлину, отметила Уолландер.

Контактная группа по Украине в формате «Рамштайн» была создана по инициативе бывшего главы Пентагона Остина в 2022 году после полномасштабного вторжения России. Целью заседаний группы стала координация помощи Киеву со стороны союзников. После каждой встречи объявлялось об очередном пакете военной помощи.

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