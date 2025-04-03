Угадайте страну по ее силуэту на карте

Угадайте страну по ее силуэту на карте2
- 3.04.2025, 9:55
Интересный тест на географическое чутье.
Мир огромен, но у каждой страны — свои неповторимый границы. Одни очертания легко узнаются с первого взгляда, другие сбивают с толку даже опытных путешественников
«Вокруг света» предлагает проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь на карте мира. В этом тесте — только одна страна, один контур. Вам нужно угадать, о каком государстве идет речь.
Так карта какой страны на изображении? Свой ответ напишите в комментариях.