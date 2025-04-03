закрыть
3 апреля 2025, четверг, 10:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Угадайте страну по ее силуэту на карте

2
  • 3.04.2025, 9:55
Угадайте страну по ее силуэту на карте

Интересный тест на географическое чутье.

Мир огромен, но у каждой страны — свои неповторимый границы. Одни очертания легко узнаются с первого взгляда, другие сбивают с толку даже опытных путешественников

«Вокруг света» предлагает проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь на карте мира. В этом тесте — только одна страна, один контур. Вам нужно угадать, о каком государстве идет речь.

Так карта какой страны на изображении? Свой ответ напишите в комментариях.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук
Три роты на квадратный километр
Три роты на квадратный километр Александр Коваленко
Шокирующий доклад о женщинах-политзаключенных в Беларуси
Шокирующий доклад о женщинах-политзаключенных в Беларуси Наталья Радина
Китайская заграница не помогла
Китайская заграница не помогла Владимир Рувинский