Пошлины Трампа обрушили мировые рынки, подняв золото до рекордного максимума 3.04.2025, 9:56

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Доллар упал до шестимесячного минимума, а евро вырос.

Фондовые индексы резко снизились 3 апреля, а безопасные активы, такие как надежные облигации и золото, подорожали. Инвесторы опасаются, что новые пошлины США обострят торговую войну, грозящую ввергнуть мир в рецессию.

Об сообщает Reuters.

Доллар упал до шестимесячного минимума после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины, которые подняли импортные налоги до самого высокого уровня за столетие.

«Это переломный момент не только для экономики США, но и для мировой экономики», - заявил Олу Сонола, руководитель отдела экономических исследований США в Fitch Ratings.

По его словам, многие страны, скорее всего, «окажутся в рецессии. Если эта тарифная ставка останется неизменной в течение длительного периода времени, можно будет выбросить большинство прогнозов».

Фьючерсы Nasdaq упали на 3,2%, европейские фьючерсы упали почти на 2%, а падение Nikkei на 3% в Токио, достигнув восьмимесячного минимума, привело к серьезным потерям по всей Азии.

Рыночная капитализация Apple упала более чем на 240 млрд долларов, поскольку ее акции упали на 7% в ходе внебиржевых торгов. Рыночная капитализация Nvidia снизилась на 5,6% или на 153 млрд долларов.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась более чем на 15 базисных пунктов до пятимесячного минимума в 4,04%, а рынки оценили более высокую вероятность снижения процентных ставок, даже несмотря на то, что пошлины, вероятно, приведут к резкому росту инфляции в США.

«Вы получите шок со стороны предложения из-за тарифов на экономику США, на цены», - сказал Тай Хуэй, главный стратег рынка Азиатско-Тихоокеанского региона в JP Morgan Asset Management. «И затем есть неопределенность, когда дело касается предприятий и потребителей, и то и другое может быть проблематичным для роста».

Трамп объявил о введении базового тарифа на импорт в размере 10%, а также о введении гораздо более высоких пошлин для некоторых торговых партнеров, особенно в Азии. Китай получил 34% пошлину, Япония получила 24%, Вьетнам 46% и Южная Корея 25%. Европейский Союз получил 20% пошлину.

По данным Fitch Ratings, эффективная ставка налога на импорт в США выросла при Трампе до 22% с 2,5% в 2024 году, достигнув уровня, который в последний раз наблюдался около 1910 года.

Безопасные активы

В ожидании обещанных ответных мер со стороны Китая и Европы инвесторы скупали безопасные активы и продавали активы, связанные с глобальным ростом.

Нефть, показатель экономической активности, упала более чем на 2%, и фьючерсы на нефть марки Brent достигли 73,3 доллара за баррель.

Цена на золото достигла рекордного максимума, превысив 3200 долларов за унцию, а японская иена подскочила более чем на 1% до 147,3 за доллар, поскольку валютные трейдеры искали безопасный актив за пределами доллара США. Евро вырос на 0,6% до 1,0912 доллара.

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