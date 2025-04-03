Молниеносная атака ВВС ЦАХАЛа сорвала план Эрдогана по созданию авиабазы в Сирии 3.04.2025, 10:20

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Израильские самолеты разбомбили два аэропорта.

ВВС Израиля провели в последние двое суток серию молниеносных атак на военные объекты в Сирии. Целью было — сорвать план президента Турции Реджепа Эрдогана использовать аэродромы на севере Сирии для создания там турецкой авиабазы ВВС.

Об этом рассказал в четверг, 3 апреля сайт «Маарив» со ссылкой на источники в военным командовании. Источники рассказали, что в ходе молниеносной операции под руководством командующего ВВС Томера Бара израильские самолеты разбомбили два аэропорта, которые использовались сирийской армией во время режима Башара Асада. Это аэропорт Пальмиры и аэропорт Т4. Израильские ВВС уничтожили оба аэропорта ковровыми бомбардировками.

«В них не осталось ни одной стоящей конструкции, — рассказали источники. — Мы нанесли удары по самолетам, радиолокационным системам, диспетчерским вышкам, парковкам, всем взлетно-посадочным полосам, всем зданиям и складам. Мы просто уничтожили оба аэропорта».

Как уже упоминалось, эти действия были предприняты после того, как Израиль осознал, что наряду с попытками Турции вооружить и реабилитировать сирийскую армию у Эрдогана есть план восстановить контроль над Сирией и превратить ее в турецкий протекторат с военным присутствием в Сирии. И в качестве первого шага, основать турецкую авиабазу на месте военных аэродромов Башара Асада.

🔴📸 #Israel launched major airstrikes in #Syria tonight.

📍7 attacks on #Hama military airport

📍2 attacks on T4 (Tiyas) Air Base

📍1 attack on Birzah Scientific Research Center in #Damascus. pic.twitter.com/YjtYbFKG8g — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) April 2, 2025

Израиль установил, как заявил министр обороны Исраэль Кац, два правила, которые Израиль будет соблюдать в Сирии: Южная Сирия будет демилитаризована и на ее территории не будет вооруженных сил. И второе — свобода полетов ВВС ЦАХАЛа в небе Сирии будет сохранена. Упомянув нового сирийского лидера Аль-Джулани, Исраэль Кац заявил: «Если он позволит какой-либо организации изменить ситуацию в Сирии, чтобы угрожать Израилю, то понесет за это ответственность»

Напомним, как уже рассказывал сайт «Детали», в среду, 2 апреля ВВС Израиля атаковали в трех районах Сирии. Все удары пришлись по военным объектам. Один из них – завод по производству химического оружия.

ЦАХАЛ официально подтвердил атаку трех сирийских целей. Это авиабазы Хама и Т4, а также «дополнительная военная инфраструктура, оставшаяся на территории Дамаска». Что это за инфраструктура, пишут сирийские источники.

«Мощный взрыв, вероятно вызванный израильской бомбардировкой, потряс научно-исследовательский центр в районе Барза в Дамаске», — сообщил около 21:30 «Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека». Это объект ранее фигурировал в отчетах о разработке и производстве химического оружия режимом Асада.

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