Дроны Switchblade поразили в глубоком тылу российские системы «Бук» и «Тор» 3.04.2025, 10:41

1,788

Видеофакт.

Операторы роты Charlie 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов успешно применили ударные дроны Switchblade 600 для уничтожения российских систем ПВО «Бук» и «Тор» в глубоком тылу. В ходе операций на Донецком направлении за две недели было обнаружено и поражено три зенитно-ракетных комплекса противника.

Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба подразделения, опубликовав видео поражения вражеской техники.

Как сообщили военные, перед нанесением удара украинские разведывательные беспилотники вели наблюдение за позициями российских войск. После точного выявления целей по ним были нанесены удары с применением дронов Switchblade 600, оснащенных системой захвата и автоматического донаведения на цель. При этом системы противовоздушной обороны ВС РФ не смогли обнаружить и перехватить украинские дроны.

«Общая стоимость пораженной техники составляет около 50 млн $» — уточнила пресс-служба.

Запуск этих барражирующих боеприпасов осуществляется с помощью компактной трубчатой пусковой установки, что позволяет оперативно развертывать их в боевых условиях.

Switchblade 600 способен оставаться в воздухе до 40 минут, преодолевая при этом расстояние до 40 км и осуществляя барражирование над целью. Его максимальная скорость составляет 185 км/ч, а мощная боевая часть позволяет поражать бронетехнику, включая танки.

Основные характеристики:

Дальность полета — до 80 км.

Время полета — 40 мин.

Крейсерская скорость полета — 110 км/ч.

Скорость пикирования — 185 км/ч.

Рабочая высота — от 150 до 4500 м.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com