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Дональд Туск: Началось иностранное вмешательство в выборы в Польше

  • 3.04.2025, 11:02
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Дональд Туск: Началось иностранное вмешательство в выборы в Польше

Спецслужбы заявили о восточном следе.

В среду, 2 апреля, стало известно, что произошла кибератака на серверы правящей партии Польши.

«Кибератака на ИТ-систему «Гражданской платформы». Началось иностранное вмешательство в выборы», - заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в среду вечером.

Он добавил, что «спецслужбы говорят о восточном следе», передает «Польское радио».

Глава канцелярии премьер-министра Ян Грабец по телевидению Polsat News описал, как произошла кибератака на системы сотрудников партии и Рафала Тшасковского.

«Кибератака включала захват электронной почты сотрудника. И затем они пытались создать ложное сообщение», - сказал Ян Грабец.

По его словам, это была атака на серверы «Гражданской платформы» и компании Рафала Тшасковского, а не на серверы правительства. Глава канцелярии премьер-министра указал, что установлено, что была попытка инфицирования нескольких компьютеров - от бухгалтерии до сотрудников штаба Тшасковского.

«Была попытка взять под контроль компьютеры с помощью троянского коня. Это должно было дать возможность отслеживать происходящее, а также создавать контент и передавать его».

Министр цифровизации и вице-премьер Кшиштоф Гауковский также прокомментировал этот вопрос:

- Госслужбы интенсивно работают в связи с инцидентом кибербезопасности в отношении партии. Дело серьезное, и мы будем держать вас в курсе всех деталей.

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