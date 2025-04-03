Польша пересмотрит правила выдачи карт поляка 2 3.04.2025, 10:58

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Стало известно, что изменится для белорусов.

Польша пересмотрит правила выдачи карт поляка и проанализирует объем и способ поддержки обладателей этого документа, которые переселяются в страну. Это предусмотрено принятой правительством стратегией сотрудничества с Полонией (эмигрантами из Польши и их потомками) и другими поляками за границей, пишет MOST.

В стратегии предлагается устранить случаи злоупотребления при выдаче карт поляка, прежде всего фальсификации документов о польском происхождении.

Стратегия требует отменить возможность получения карты поляка на основании активности в польских организациях. Но фактически этот путь выдачи документа и так уже закрыт. Вместо этого предлагается сделать упор на знании заявителем польского языка и культуры.

Также планируется проанализировать меры поддержки для владельцев карт поляка, которые переселяются в Польшу.

Кроме того, предполагается отойти от «очень либеральных принципов» получения польского гражданства. Для получения гражданства иностранец должен будет доказать, что он интегрировался в польское общество и хорошо владеет польским языком.

Стратегия предусматривает также поддержание связей с поляками и лицами польского происхождения, проживающими за пределами Польши. По оценкам авторов документа, их насчитывается около 20 миллионов. Правительство предусматривает для них помощь в изучении польского языка, гражданское и патриотическое воспитание, сохранение идентичности и связей с Польшей, гуманитарную и медицинскую помощь, особенно для лиц преклонного возраста.

Также планируется способствовать получению образования, трудоустройству и переселению таких людей в Польшу.

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