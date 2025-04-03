Трамп устроил революцию 1 Татьяна Рыбакова

3.04.2025, 11:15

1,244

Рынки отреагировали на нововведения мгновенно.

Фьючерсы на основные американские индексы и гособлигации США падают, криптовалюты валятся. Эксперты сравнивают тарифную политику Трампа с землетрясением.

Революция безжалостна

Поздним вечером в среду 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил в Розовом саду Белого дома о введении обещанных им пошлин. Пошлины вводятся для всех (ну почти) стран, минимальная ставка –10%, для некоторых — в разы больше.

Таблицу с пошлинами Трамп показал на презентации, однако их размер в каждом конкретном случаеопределить оказалось трудно.

Согласно Reuters, пошлины в 10% вводятся на товары из большинства стран Южной Америки и Ближнего Востока, а также из Великобритании и Австралии. Китай получает 34%, ЕС — 20%. Неожиданно высокие пошлины вводятся для Казахстана (27%) и Сербии (37%). На товары из Камбоджи пошлины еще выше: 49%. Тайвань получил 32%, Индия — 26%, Южная Корея — 25%, Япония — 24%, Израиль — 17%.

Но и это еще не все — объявлены «дополнительные» пошлины (на отдельные позиции, например автомобили), которые, похоже, будут суммироваться со «взаимными» (которые вводят другие государства против США), и ставка для некоторых китайских товаров достигнет 67%, а для ЕС — 39%.

В таблице Трампа нет ни Канады, ни Мексики — на них не распространяется всеобщая 10-процентная пошлина и, видимо, ставка будет определена отдельно (Либо Трамп имеет в виду вскоре захватить оба государства. Шутка.) Как нет и России — а вот Украина есть — ей достались нижайшие 10%.

Не исключено, что пошлины для России будут определены на переговорах о перемирии — спецпредставитель Путина и тайный миллиардер Кирилл Дмитриев уже прибыл в Вашингтон, туда же летит Стив Уиткофф. Ради этой поездке с Дмитриева даже временно сняли санкции США. Не исключено и то, что для России приготовлены особо зверские пошлины — на случай ее несговорчивости, хотя товарооборот между двумя странами смехотворный. Вариант: пошлины будут введены для покупателей российских товаров, даже если они не поставляются в США.

Только что 50 американских сенаторов из обеих партий предложили законопроект, что в случае затягивания Россией переговоров о перемирии, на импорт стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и проч., будут наложены фантастические 500-процентные пошлины. (Но это все-таки не Трамп предлагает.)

В случае со всеобщими пошлинами ситуация, видимо, показалась Трампу критической, и он ударил наотмашь.

«Во многих случаях друг хуже врага с точки зрения торговли, — заявил Трамп, комментируя свою торговую революцию. — Мы субсидируем множество стран и поддерживаем их деятельность и бизнес. Зачем мы это делаем? Я имею в виду, в какой момент мы скажем: вы должны работать сами на себя?» Президент объяснил, что обнулить пошлины можно только одним способом — перенести производство в США.

Революция бессмысленна

Рынки отреагировали на нововведения мгновенно. Фьючерс S& P упал на 2%, как и японский индекс Nikkei. Китайский рынок на момент подготовки материала был еще закрыт, но в его падении сомневаться не приходится. Криптовалюты тоже падают: биткойн потерял 1% в первый же час, а потом еще 1,5%. Зато фьючерс на золото сразу установил исторический рекорд в $3200 за тройскую унцию.

Первые реакции экономистов тоже удручающие. Эксперты Bloomberg собираются пересчитывать вероятность рецессии в США: в стране просто нет достаточных мощностей для «импортозамещения», а значит, грядет рост инфляции.

Свободной рабочей силы, замечу, кстати, тоже нет — безработица в США пока устойчиво держится ниже 5%, уровень, который считается достаточным для экономического роста. Надежда на мигрантов, которые могли бы занять места у станков, если бы они вдруг появились, в свете миграционной политики Трампа и не предвидится. Идеальные условия не для рецессии даже, а для стагфляции — низких темпом роста экономики при высокой инфляции. Для мира, кстати, тоже нет ничего хорошего: по оценке Bloomberg мировая торговля может потерять $33 трлн. Американские бизнес-ассоциации уже подсчитывают будущие убытки.

Но главное — ни одна из декларируемых Трампом целей не достигается введением высоких пошлин.

Одна из декларируемых им целей: создание рабочих мест. Но вот Reuters проанализировала результаты ужевведенных пошлин — кстати, не только Трампом. В 2018 году Трамп повысил пошлины на стиральные машины до 50%, и, как посчитал American Economic Review в 2020 году, было создано порядка 1800 рабочих мест, за что американские потребители уплатили лишние $1,5 млрд в год: техника подорожала. За два года вышло $3 млрд, или более $1666 за каждое рабочее место.

В 2009 году Барак Обама ввел пошлины на шины, чтобы воспрепятствовать наплыву дешевого импорта из Китая. За время действия пошлин, по словам Обамы, удалось сохранить более 1000 рабочих мест. Потребителям, согласно исследованиям Института международной экономики Питерсона, эти усилия обошлись в $1,1 млрд, более $1000 за каждое рабочее место. Кстати, большая часть шин все равно импортировалась, только уже не из Китая, а из Латинской Америки и стран Азии. Как-то дороговато обходятся рабочие места, согласитесь. Пожалуй, американским потребителям дешевле было бы скинуться на переобучение и трудоустройство уволенных работников.

Революция расточительна

Еще одна цель — уменьшение госдолга. Это действительно серьезная проблема США, и она обостряется буквально на глазах. И дело не в абсолютной величине госдолга (более $36 трлн) и даже не в относительной величине к ВВП (123%), а во все увеличивающейся стоимости его обслуживания: сегодня она составляет 4,7% ВВП — больше США тратят только на социальные статьи, а оборона даже в 2023 году обходилась лишь в 3,4% ВВП. Однако сами по себе высокие тарифы не уменьшают госдолг — он уменьшается в случае профицита бюджета. Сегодня дефицит бюджета США составляет $9 трлн и даже сократить его на сколь-либо значимую величину не удается. Все громкие акции DOGE под водительством Илона Маска сэкономили, по его словам, $115 млрд, однако Financial Times посчитала, что в реальности суммарные госрасходы в феврале выросли до $603 млрд, +7% год к году.

А те реальные сокращения, которых все-таки удалось добиться, составили ничтожные суммы. Для сокращения дефицита бюджета нужны кардинальные сокращения социальных статей, девальвация доллара и повышение налогов, что вряд ли понравится избирателям. А вот пошлины могут еще больше увеличить дефицит бюджета США и уменьшить их способность справляться с растущим госдолгом, предупредило рейтинговое агентство Moody’s. Причина проста: оборот торговли будет уменьшаться, особенноесли другие страны начнут вводит встречные тарифы, меньше оборот — меньше налогов в бюджет.

Следующая цель, о которой часто говорит Трамп — справедливость. Уменьшение торгового дефицита с другими странами: они везут в США больше, чем покупают у США. Однако торговый дефицит сам по себе не всегда плох. Например, в торговле с Китаем торговый дефицит практически у всех стран.

Кроме России — за 2024 год у России профицит в $13,8 млрд. Хорошо ли это? Нет, потому что профицит обусловлен снижением китайского импорта из-за санкционного давления, а Россия гонит в Китай энергоресурсы с дисконтом к рынку. Пошлины вовсе не обязательно исправят дисбаланс. Например, у США торговой профицит с Бразилией, хотя американский импорт облагается 6% пошлиной, а бразильский — лишь 1%. И наоборот, США покупают у Франции больше, чем Франция у Америки, хотя пошлины на французские товары выше, чем на американские.

Наверное, единственная гипотеза, внушающая некоторую надежду: введенные пошлины — своеобразное приглашение Трампа к сделке. Но, честно говоря, глядя на предыдущую реакцию ЕС и Канады, мало верится в то, что эта тактика сработает.

Татьяна Рыбакова, The Moscow Times

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com