Чиновники перестали бояться Лукашенко Андрей Бронишевский

3.04.2025, 11:20

Пожелания диктатора проигнорировали.

В среду правительство наконец утвердило изменения в печально известное 713 постановление о регулировании цены. После нескольких месяцев напряженных раздумий цены в Беларуси все-таки отпустили. Правда, пока не очень далеко. Но пожелания Лукашенко при этом все равно проигнорировали.

Компромисс

Измененное постановление было опубликовано в четверг утром. Для производителей правительство вводит предельную норму рентабельности, при которой не требуется согласовывать повышение цен. На импортные товары устанавливается единая торговая надбавка. Цены на товары, предназначенные для экспорта, регулировать не будут.

Но самые объемные новации касаются сокращения перечня товаров, цены на которые будут регулироваться. Именно это изменение еще две недели назад анонсировал новый премьер-министр Александр Турчин.

Первоначально правительство говорило, что список социально значимых товаров может сократиться то ли в два, то ли в три раза. По итогу из 330 этот список потерял 120 позиций. То есть, список социально-значимых продуктов, на которые цены будут и дальше регулировать, сократился в полтора раза. Замах был на рубль, исполнение оказалось на копейки.

Скажем, соленая и свежая рыба — пока еще социально-значимые, а копченая и крабовые палочки — больше нет. На пельмени и вареники цены регулировать будут, а пирожки и блинчики отпустят в свободное плавание. Косметика и почти все средства личной гигиены из списка исключили. А легковые автомобили и запчасти к ним — оставили.

Доктор, меня все игнорируют

В общем, ценовая реформа оказалась компромиссом между экономической целесообразностью и представлениями Александра Лукашенко о справедливости. Буквально в прошлую пятницу Лукашенко раскритиковал саму идею сокращения перечня социально-значимых товаров.

«Там уже новый премьер-министр начинает ворошить старье. Ну чего мы паримся. Давайте сократим на половину или на треть контролируемые товары. Пусть они сами увеличивают цену как хотят», — сказал он на совещании, посвященном либерализации контрольной деятельности.

Особенно переживал за социальную значимость золотых обручальных колечек. Цены на которые, на самом деле, и раньше никто не регулировал. Видимо, главный смысл публичных переживаний состоял в основном в том, чтобы о чем-нибудь публично попереживать. А о чем конкретно переживать, в данном случае большого значения не имело.

Но игнор все равно получился обидный. Потому что получается, что вербальные интервенции Лукашенко даже для его правительства не являются больше руководством к прямому действию. Что эти вербальные интервенции можно игнорировать без вредных последствий для здоровья и личных карьерных перспектив. Что его вербальные интервенции – повод, чтобы покивать на совещаниях, но не повод, чтобы их исполнять.

И пока правительство занимается текущими вопросами экономики, Лукашенко занят важной проблемой укрепления исполнительской дисциплины. Потому что если ничего больше уже все равно не можешь, то остается только укреплять дисциплину.

Андрей Бронишевский, planbmedia.io

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