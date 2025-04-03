Стармер: Британия будет реагировать на тарифы Трампа «холодной головой» 3.04.2025, 11:35

Лондон примет решение, руководствуясь исключительно национальными интересами.

Объявленные президентом США Дональдом Трампом тарифы «очевидно» будут иметь последствия для экономики, но Великобритания будет реагировать взвешенно.

Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер, информирует The Guardian.

Он подчеркнул, что британское правительство будет принимать решение, руководствуясь исключительно национальными интересами, и готово рассмотреть все возможные ответные меры.

«Это правительство сделает все необходимое для защиты национальных интересов Великобритании, все необходимое для обеспечения основ безопасности, которые нужны работающим людям, чтобы жить дальше. Именно так мы действовали и будем действовать: с прагматизмом, хладнокровием и спокойствием, сосредоточившись на нашей национальной безопасности», - заявил Стармер.

Трамп ввел тарифы

Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.

Впоследствии стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны.

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