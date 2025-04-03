закрыть
3 апреля 2025, четверг, 11:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В бобруйском детском саду ветка упала на ребенка

  • 3.04.2025, 11:34
В бобруйском детском саду ветка упала на ребенка
иллюстративное фото

У него сломана ключица.

Днем 2 апреля стало известно, что в одном из детских садов Бобруйска ребенок получил травму, сообщили в МЧС. Как выяснилось, во время прогулки на него упала ветка дерева.

«В больнице ребенку был поставлен диагноз „перелом ключицы“. После оказания медицинской помощи малыш отпущен домой для прохождения амбулаторного лечения», — рассказали в МЧС.

Кроме того, спасатели два раза выезжали на уборку упавших деревьев в Могилеве и листа жести с кровли детского сада в Бобруйске.

В среду, 2 апреля, на Могилевщине были зафиксированы порывы ветра до 18 м/с.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук
Три роты на квадратный километр
Три роты на квадратный километр Александр Коваленко
Шокирующий доклад о женщинах-политзаключенных в Беларуси
Шокирующий доклад о женщинах-политзаключенных в Беларуси Наталья Радина
Китайская заграница не помогла
Китайская заграница не помогла Владимир Рувинский