В бобруйском детском саду ветка упала на ребенка 3.04.2025, 11:34

иллюстративное фото

У него сломана ключица.

Днем 2 апреля стало известно, что в одном из детских садов Бобруйска ребенок получил травму, сообщили в МЧС. Как выяснилось, во время прогулки на него упала ветка дерева.

«В больнице ребенку был поставлен диагноз „перелом ключицы“. После оказания медицинской помощи малыш отпущен домой для прохождения амбулаторного лечения», — рассказали в МЧС.

Кроме того, спасатели два раза выезжали на уборку упавших деревьев в Могилеве и листа жести с кровли детского сада в Бобруйске.

В среду, 2 апреля, на Могилевщине были зафиксированы порывы ветра до 18 м/с.

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