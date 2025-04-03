В бобруйском детском саду ветка упала на ребенка
- 3.04.2025, 11:34
У него сломана ключица.
Днем 2 апреля стало известно, что в одном из детских садов Бобруйска ребенок получил травму, сообщили в МЧС. Как выяснилось, во время прогулки на него упала ветка дерева.
«В больнице ребенку был поставлен диагноз „перелом ключицы“. После оказания медицинской помощи малыш отпущен домой для прохождения амбулаторного лечения», — рассказали в МЧС.
Кроме того, спасатели два раза выезжали на уборку упавших деревьев в Могилеве и листа жести с кровли детского сада в Бобруйске.
В среду, 2 апреля, на Могилевщине были зафиксированы порывы ветра до 18 м/с.