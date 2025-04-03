«Выходит, заплати дважды — и тогда лечись» 3 3.04.2025, 11:54

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Как белоруска пыталась на бесплатное обследование записаться.

Читательница сайта Charter97.org рассказала, почему в Беларуси лучше не болеть:

— Пойдешь к врачу — выпишет обезболивающее, да и пей, если не хочешь, чтобы болело. Выбить направление на бесплатное обследование — это чудо! Поэтому все обследования и приходится делать платно в Минске. Чудеса мне еще пока не подвластны.

А так как боль меня как донимала, так и донимает, то знакомая врач посоветовала мне еще одно обследование сделать. Пошла я к своему терапевту, которая, естественно, знает о моих страданиях, попросила направление на процедуру.

Она же мне и говорит: «Вы знаете, это же надо в Минск ехать, а там очередь почти год». Спрашиваю, мол, а почему нельзя в нашей поликлинике сделать? Аппаратура же есть, кабинет есть... Она, не дослушав мои размышления, прерывает «все есть, только врача нет. А без врача наш аппарат который год стоит и обрастает пылью». И спрашивает дальше: «вам обследование с годовым абонементом (жди год, тогда можно пройти бесплатно)или поедете на платное?»

Пришлось взять направление на платную процедуру. Звоню, записываюсь сразу на следующую неделю. Осторожно спрашиваю про ту же процедуру бесплатно. Медсестра сразу мне называет свободные даты. Ого, так это же в апреле, только в апреле... 2026 года.

Спросила, будете ждать? Или записываем на платное? Понятно, что ждать не буду, так как и так уже который месяц страдаю. Записываюсь на платное. Самый же главный вопрос: почему так? Почему, если за деньги, то есть и время, и кабинет, и врач? А как бесплатно (точнее, оплаченное в течение жизни налогами), то только через год. Вот вам и «социальное государство» в действии. Досадно, что люди содержат эту бесплатную медицину своими отчислениями и не могут ей впоследствии воспользоваться. Выходит, заплати дважды — и тогда лечись.

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