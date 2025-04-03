Медики сделали важное открытие о сахарном диабете 1 3.04.2025, 12:07

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Есть возможность отсрочить эту болезнь.

Ученые из Университета Квинсленда установили, что усиление выработки короткоцепочечных жирных кислот в кишечнике может отсрочить развитие диабета первого типа. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

В рамках эксперимента 21 человеку с диабетом первого типа была назначена особая пероральная биотерапия — участников проинструктировали принимать короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК). Жирные кислоты с короткой цепью являются одним из основных полезных компонентов сообщества микроорганизмов в кишечнике, которые играют важную роль в пищеварении, иммунитете и общем состоянии здоровья.

После приема КЦЖК ученые взяли у каждого добровольца образцы микробиоты кишечника и пересадили группе мышей с высоким риском развития диабета. В результате у животных с модифицированной заболевание развилось намного позже, чем у их сородичей, которым трансплантацию не проводили.

Анализ показал, что КЦЖК укрепил барьерную функцию кишечника как у мышей, так и у людей. Ученые предположили, что повышение уровня короткоцепочечных жирных кислот в организме также подавляло аутоиммунные реакции, лежащие в основе патогенеза сахарного диабета. Из-за неправильной работы иммунитета при диабете первого типа разрушаются бета-клетки поджелудочной железы, вырабатывающие гормон инсулин. Из-за этого сахар неэффективно проникает в клетки и накапливается в организме.

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