Расчет комплекса Avenger впервые сбил российский «Шахед» огнем из пулемета 3.04.2025, 12:15

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В сложных погодных условиях и в темное время суток.

Украинские военные впервые уничтожили российский ударный дрон Shahed с помощью крупнокалиберного пулемета M3P, установленного на американском мобильном зенитном комплексе AN/TWQ-1 Avenger.

Видео с боевой работой подразделений ПВО опубликовало воздушное командование «Юг» ВСУ.

«В ночь на 2 апреля 2025 года, воины мобильных огневых групп зенитной ракетной Одесской бригады точным огнем уничтожили 10 вражеских ударных БпЛА Shahed и беспилотников других типов на южном направлении», — говорится в сообщении пресс-службы командования.

Часть кадров демонстрирует вид через ночной канал оптической станции AN/TWQ-1 Avenger, что подтверждает эффективность применения комплекса в сложных погодных условиях и в темное время суток.

Поражение дрона пулеметом M3P Browning калибра 12,7 мм стало первым зафиксированным случаем такого применения AN/TWQ-1 Avenger, на что обратил внимание осинтер @Osinttechnical.

Данный пулемет является авиационной модификацией Browning M2 с увеличенным темпом стрельбы до 1200 выстрелов в минуту. Хотя основным оружием комплекса остаются восемь зенитных ракет FIM-92 Stinger, установленных на шасси HMMWV, пулемет предназначен для уничтожения целей на близкой дистанции.

Технические характеристики комплекса Avenger

Основное вооружение: 8 ракет FIM-92 Stinger

Дальность поражения ракетами: до 5,5 км

Высота поражения: до 3,8 км

Дополнительное вооружение: пулемет M3P (12,7 мм)

Шасси: HMMWV

Оптическая станция: ночной и тепловизионный каналы

Украина получила комплексы AN/TWQ-1 Avenger от США в рамках военной помощи, объявленной в конце 2022 года. Они активно применяются для защиты от российских дронов и крылатых ракет, а их обслуживание и ремонт хорошо освоены украинскими военными механиками.

В ходе боевых действий против российских оккупантов данная огневая система доказала свою эффективность. В частности, система прикрывает стратегически важные объекты от атак беспилотников.

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