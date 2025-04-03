Reuters: Трампу обещают ответ 4 3.04.2025, 12:16

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Дональд Трамп

Новая реакция мировых лидеров на тарифы США.

Правительства по всему миру пообещали принять ответные меры в отношении США после того, как президент Дональд Трамп представил новый базовый тариф в размере 10% на товары из всех стран, а также ответные тарифы на те товары, которые, по словам его администрации, создают высокие барьеры для импорта в США.

Как говорится в материале Reuters, на введение пошлин страны отреагировали следующим образом:

Евросоюз

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС завершает работу над пакетом мер в ответ на пошлины США на сталь и «теперь готовится к дальнейшим контрмерам для защиты наших интересов и нашего бизнеса, если переговоры не увенчаются успехом». Трамп нацелился на ЕС с 20% ответной пошлиной.

Китай

Министерство торговли Китая заявило, что Пекин «решительно выступает против» взаимных тарифов и «примет контрмеры для защиты своих прав и интересов» после того, как Трамп ввел 34% взаимный тариф для страны.

Япония

Министр торговли Японии Ёдзи Муто назвал взаимные тарифы «крайне прискорбными» и заявил, что Токио будет призывать США освободить Японию от тарифных мер. Токио грозит 24% взаимный тариф.

Южная Корея

Исполняющий обязанности президента Хан Дак Су приказал принять экстренные меры поддержки для пострадавших предприятий, включая автомобилестроение, сообщило министерство промышленности после того, как объявление Трампа о тарифах включало 25% ставку для Южной Кореи.

Канада

Премьер-министр Марк Карни заявил, что Канада «будет бороться с этими тарифами контрмерами» и будет «действовать целенаправленно и с силой».

Товары из Канады и Мексики в настоящее время не подлежат взаимным тарифам, поскольку предыдущие пошлины Трампа в размере 25%, связанные с фентанилом, остаются в силе на их товары, а также 10% на канадские энергоносители и калий. Освобождение от тарифов для товаров, соответствующих Соглашению о торговле между США, Мексикой и Канадой, будет действовать бессрочно.

Мексика

Президент Клаудия Шейнбаум заявила в среду, что Мексика не будет проводить политику «зуб за зуб по тарифам», а вместо этого объявит о «комплексной программе».

Австралия

Премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что Австралия будет стремиться к переговорам с США об отмене тарифов, не прибегая к механизму разрешения споров в Соглашении о свободной торговле двух стран.

Он сказал, что его правительство не будет вводить взаимные тарифы, поскольку это приведет к росту цен для австралийских домохозяйств.

«Мы не присоединимся к гонке на дно, которая приведет к росту цен и замедлению роста», — сказал Альбанезе.

Бразилия

Правительство крупнейшей экономики Латинской Америки Бразилии, которую Трамп ударил 10%-ным тарифом, заявило, что «оценивает все возможные действия для обеспечения взаимности в двусторонней торговле, включая обращение к Всемирной торговой организации».

Ранее в тот же день Конгресс Бразилии одобрил законопроект, который устанавливает правовые рамки для Бразилии в ответ на потенциальные односторонние торговые меры, направленные против ее товаров и услуг, включая такие контрмеры, как тарифы.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин США на продукцию из большинства стран мира.

Президент США ввел минимум 10% пошлины практически на все товары, импортируемые в Соединенные Штаты, а также еще более высокие тарифы для десятков стран с наибольшими торговыми дефицитами в отношениях с США.

США будут взимать со стран Европейского союза тарифы в размере 20%, с Вьетнама — 46%, Тайваня — 32%, с Японии — 24%, с Южной Кореи — 25%, с Таиланда — 36%, со Швейцарии — 31%, с Индонезии — 32%, с Малайзии — 24%, с Камбоджи — 49%, с Великобритании — 10% и с ЮАР — 30%.

В отношении таких стран, как Россия и Беларусь новые тарифы не введены. США заявили, что не стали вводить пошлины на импорт товаров из России и Беларуси, поскольку продукция из этих стран не поставляется на американский рынок.

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