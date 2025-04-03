«Зачем вилы в углу?»: видео Национального оркестра Беларуси набрало 3,3 млн просмотров

«Зачем вилы в углу?»: видео Национального оркестра Беларуси набрало 3,3 млн просмотров2
- 3.04.2025, 12:14
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Но у зрителей возникли вопросы.
В TikTok завирусилось видео с репетиции Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени И. Жиновича. Ролик, на котором музыканты исполняют известный саундтрек к советскому фильму «Служебный роман», набрал на платформе уже больше 3,3 млн просмотров. Однако живое обсуждение в комментариях вызвала вовсе не музыка, а одна маленькая деталь, подмеченная внимательным глазом, пишет «Телеграф».
Почти 3 тысячи лайков и больше 200 комментариев уже набралось у замечания, сделанного одним из «особо глазастых» зрителей:
«У кого нибудь есть предположение зачем вилы в углу?» — задался вопросом он.
Комментаторы, многим из которых пришлось пересмотреть ролик не раз, чтобы понять, о чем вопрос, накидали немало вариантов. Кто-то предположил, что так в репетиционной выглядит WI-FI-роутер или оркестровый камертон, кто-то разглядел в вилах «музыкальный инструмент, например, лиру, на которой «струны натянуть забыли», кто-то предположил, что музыканты просто начали готовиться к предстоящему субботнику.
Сразу несколько комментаторов шутя предположили, что вилы использует дирижер — чтобы музыканты «в ноты попадали наверняка», ведь «палочкой-то не дотянешься» или в качестве меры устрашения для тех, кто на репетицию опаздывает.
А кто-то предположил, что вилы — не для музыкантов, а наоборот — «для тех, кому музыка не понравится».
Впрочем, нашлись среди комментаторов и те, кто выдвинул более рациональную и вполне правдоподобную версию.
«На самом деле, все просто. Это дом народного творчества, и вилы это скорее экспонат из музея в этом доме. А вот зачем их перенесли на репетицию к оркестру — вопрос…» — прокомментировал один из зрителей.
@im.zhinovicha Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково 👍🏻#концертминск #оркестрминск #оркестржиновича #cymbal #forme #forme #music #цимбалы ♬ оригинальный звук - nano.im.zhinovicha