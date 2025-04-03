Венгрия объявила о выходе из МУС
- 3.04.2025, 12:27
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Процесс начнется уже сегодня.
Венгрия выйдет из Международного уголовного суда (МУС), сообщил представитель правительства Золтан Ковач на своей странице в X.
«Процесс выхода начнется в четверг [3 апреля] в соответствии с конституционными и международно-правовыми обязательствами Венгрии», — говорится в сообщении.
Ранее в Будапешт прибыл премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, в отношении которого действует ордер на арест, выданный МУС. The Times of Israel написала, что это первая поездка Нетаньяху после выдачи ордера.