Венгрия объявила о выходе из МУС 3.04.2025, 12:27

1,930

Процесс начнется уже сегодня.

Венгрия выйдет из Международного уголовного суда (МУС), сообщил представитель правительства Золтан Ковач на своей странице в X.

«Процесс выхода начнется в четверг [3 апреля] в соответствии с конституционными и международно-правовыми обязательствами Венгрии», — говорится в сообщении.

Ранее в Будапешт прибыл премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, в отношении которого действует ордер на арест, выданный МУС. The Times of Israel написала, что это первая поездка Нетаньяху после выдачи ордера.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com