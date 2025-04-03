«Вольны Хор» объявил сбор средств на новый альбом «Наша песьня» 3.04.2025, 12:25

В альбом войдут и известные современные произведения белорусских артистов.

Новый альбом будет состоять из 17 белорусских произведений, среди которых значительную часть составляет белорусское хоровое наследие, найденное в Francis Skaryna Belarusian Library and Museum in London.

«Мы надеемся, что возвращение забытых и неизвестных произведений обогатит нашу культуру и станет важной связью для нас с корнями и историей. В альбом также войдут произведения современных композиторов, написанные на стихи расстрелянных поэтов, пусть память о них звучит! Будут в альбоме и известные современные произведения белорусских артистов в хоровых обработках, которые найдут новое звучание.

Для записи альбома требуется 4 700 евро. Поем вместе и несем нашу песню по всему миру!» — рассказали сайту Charter97.org в пресс-службе «Вольнага Хору»:

Альбом будет размещен на всех музыкальных онлайн площадках с бесплатным доступом и издан тираж дисков для бесплатного распространения.

Поддержать новый альбом можно по ссылке

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com