«Вольны Хор» объявил сбор средств на новый альбом «Наша песьня»
- 3.04.2025, 12:25
В альбом войдут и известные современные произведения белорусских артистов.
Новый альбом будет состоять из 17 белорусских произведений, среди которых значительную часть составляет белорусское хоровое наследие, найденное в Francis Skaryna Belarusian Library and Museum in London.
«Мы надеемся, что возвращение забытых и неизвестных произведений обогатит нашу культуру и станет важной связью для нас с корнями и историей. В альбом также войдут произведения современных композиторов, написанные на стихи расстрелянных поэтов, пусть память о них звучит! Будут в альбоме и известные современные произведения белорусских артистов в хоровых обработках, которые найдут новое звучание.
Для записи альбома требуется 4 700 евро. Поем вместе и несем нашу песню по всему миру!» — рассказали сайту Charter97.org в пресс-службе «Вольнага Хору»:
Альбом будет размещен на всех музыкальных онлайн площадках с бесплатным доступом и издан тираж дисков для бесплатного распространения.
Поддержать новый альбом можно по ссылке