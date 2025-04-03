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«Вольны Хор» объявил сбор средств на новый альбом «Наша песьня»

  • 3.04.2025, 12:25
«Вольны Хор» объявил сбор средств на новый альбом «Наша песьня»

В альбом войдут и известные современные произведения белорусских артистов.

Новый альбом будет состоять из 17 белорусских произведений, среди которых значительную часть составляет белорусское хоровое наследие, найденное в Francis Skaryna Belarusian Library and Museum in London.

«Мы надеемся, что возвращение забытых и неизвестных произведений обогатит нашу культуру и станет важной связью для нас с корнями и историей. В альбом также войдут произведения современных композиторов, написанные на стихи расстрелянных поэтов, пусть память о них звучит! Будут в альбоме и известные современные произведения белорусских артистов в хоровых обработках, которые найдут новое звучание.

Для записи альбома требуется 4 700 евро. Поем вместе и несем нашу песню по всему миру!» — рассказали сайту Charter97.org в пресс-службе «Вольнага Хору»:

Альбом будет размещен на всех музыкальных онлайн площадках с бесплатным доступом и издан тираж дисков для бесплатного распространения.

Поддержать новый альбом можно по ссылке

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