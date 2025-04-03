Разрушается один из главных мифов Лукашенко 3.04.2025, 12:34

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За «сохранение» колхозов мы платим тотальной коррупцией.

В полоцком хозяйстве «Близница» за последние несколько лет уже третий руководитель привлекается к уголовной ответственности. Подробности приводит канал Витебск, я гуляю!

27-летний Павел Плакса исполнял обязанности директора меньше года. Теперь на него завели дело за служебную халатность: с начала года в хозяйстве пало 70 голов скота, пишет «Салiдарнасць».

Причиной падежа силовики назвали бесхозяйственность. По их данным, животные содержались без надлежащего ухода, не проводилась вакцинация и профилактика.

Двух предыдущих руководителей хозяйства — Романа Хименкова и Бронислава Пилипенка — обвиняли в злоупотреблении служебным положением.

Чтобы понять, в чем особенность этой, на первый взгляд, банальной для сегодняшней Беларуси истории, присмотримся к ее героям повнимательней. И начнем с хозяйства.

Во времена БССР это был совхоз «Вороничи». В свое время он прирос землями колхоза «XX партсъезд» и совхоза «Банонь». С 2001-го, когда в Беларуси началось «реформирование» хозяйств АПК, бывший совхоз на бумаге превратился в коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие.

В конце 2005-го хозяйство получило современное название — «Близница». И спустя некоторое время в который раз сменило форму управления, став на сегодня сельскохозяйственным унитарным предприятием, входящим в состав ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов».

В последние годы, судя по всему, «Близница» переживает не лучшие времена. А ведь совсем недавно на областных «Дажынках» хозяйству подарили трактор.

Бронислава Пилипенка, который в 2017-м на фестивале «Близница – Milk-land» удостоился звания «Молочный король», осудили за начисление самому себе премий на фоне задолженностей хозяйства за электроэнергию.

Роману Хименкову вменяли в вину все те же фиктивные премии, продажу имущества хозяйства мимо кассы, неуплату питания работников. Кроме того, в соцсетях писали о бесчеловечном отношению к скоту: якобы коровы и телята гибли в собственных испражнениях. В хозяйстве не хватало кормов, простаивала техника, хотя на бумаге все было в порядке.

Можно только догадываться, почему ветеринар с трехлетним стажем согласился возглавить проблемное хозяйство. Не исключено, что молодого и.о. директора сделали крайним, повесив на него старые проблемы.

В любом случае, его история — это ответ на вопрос, почему проблема кадров на селе становится с каждым годом все острее.

Павел Плакса, как и его жена Ольга, окончил Витебскую академию ветеринарной медицины. Оба начинали в «Близнице» ветврачами в марте 2021-го.

В мае того года о них написала лукашенковская «СБ. Беларусь сегодня»: тогда супруги в числе других молодых специалистов начали получать ежемесячные доплаты к основной зарплате (около 700 рублей) в размере 1000 рублей.

Для понимания: молодые специалисты со старта получали за свой тяжелый труд меньше $300. Неудивительно, что они не сразу поверили своему счастью, получив такой бонус. И таких счастливчиков были лишь десятки.

В свою очередь история предшественников Плаксы объясняет, почему коррупция в сельском хозяйстве в частности и в госсекторе в целом не поддается истреблению.

Бронислав Пилипенок был осужден, но остался на свободе. Несложно догадаться, на какие мысли наводит такой исход дела других любителей погреть руки на бюджетных деньгах.

Роман Хименков — классический пример руководителя эпохи Лукашенко. В 2018-м его перевели в Витебскую область из Гомельской на должность директора хозяйства «Стринадки» Глубокского района.

В отделе идеологии Витебского облисполкома тогда отмечали, что «молодому управленцу придется не просто»: «ведь в северном регионе, в отличие о Гомельщины, природно-климатические условия наименее благоприятны для ведения сельского хозяйства».

«Директора это не пугает. Он готов в новых условиях заняться эффективным хозяйствованием. Ознакомившись с положением дел в организации, Роман Хименков начнет свою работу с ужесточения контроля за производственной и исполнительской дисциплиной», — рапортовал отдел идеологии.

Но ужесточением контроля в Глубокском районе он занимался недолго, и вскоре возглавил хозяйство «Ляховщина-агро» в Поставском районе. А спустя непродолжительное время заменил на посту любителя незаработанных премий в «Близнице».

История полоцкого хозяйства — это наглядное пособие о том, к чему приводит маниакальное желание сохранить доказавший свою нежизнеспособность способ управления сельским хозяйством.

Можно продолжать рассказывать страшилки о Латвии и Литве, «разваливших» свои колхозы. Но фактом остается то, что наши соседи при этом не голодают, собирают урожаи не хуже, а местами и лучше наших.

Как и то, что за «сохранение» колхозов мы платим тотальной коррупцией, бесконечными дотациями, замордованным скотом и человеческими судьбами.

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