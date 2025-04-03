В российском Петрозаводске загорелся судостроительный завод

В российском Петрозаводске загорелся судостроительный завод1
- 3.04.2025, 12:39
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Появились детали и первые кадры.
Пожар произошел на судостроительном заводе в Петрозаводске (Россия) в четверг, 3 апреля. Есть пострадавшие.
Об этом сообщают «Новости Петрозаводска и Карелии».
Так, как отмечается, поступают множество сообщений о пожаре на предприятии, расположенном на улице Ригачина.
Люди пишут о большом количестве пожарных машин и присутствии карет скорой помощи.
Как сообщают свидетели, пламя разгорелось в новом цехе Онежского судостроительно-судоремонтного завода.
«По неподтвержденным данным, могли пострадать два сварщика», - пишет издание.
Как уточняется, по предварительным данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона, из-за которого началось дальнейшее возгорание. На месте работают экстренные службы.
В эпицентре взрыва было двое сварщиков, оба сейчас находятся в тяжелом состоянии. Позже число пострадавших возросло до трех.