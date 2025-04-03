«Дедушка старый, ему все равно» 1 Телеграм-канал «Письма к дочери»

3.04.2025, 12:47

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Диктатора совсем уж игнорируют.

Что-то есть у меня смутное ощущение, что свидетели стабильности высшего уровня как-то не очень уважают своего гаранта. Ну вот смотри. Буквально в пятницу гарант им рассказывал за справедливость. Про то, что все товары у него социально-значимые и что без справедливых цен на золотое колечко настоящей справедливости не бывает.

А вчера правительство взяло и исключило из списка социально-значимых товаров 120 позиций. То есть, гаранту получается товары значимые, а правительству не очень. Поэтому цены на них правительство регулировать не будет.

Я имею в виду, что еще колебания эфира от гарантовских слов не улеглись, а свидетели стабильности высшего уровня эти слова уже проигнорировали. И получается, что теперь слова гаранта для них – просто эфирные колебания, а не руководство к действию. Повод, чтобы покивать, а не для того, чтобы исполнить. Что гаранта игнорируют его собственные свидетели высшего уровня. В смысле, ты там колебай себе эфир дальше, а мы тут как-нибудь сами все решим. Дедушка старый, ему все равно.

Нет, с учетом истекающих гарантий у гаранта только это на самом деле логично. Потому что гарант переходит в то счастливое состояние, когда говорит он много, а логические связи между этими разговорами бывают не всегда. А там где бывают их еще не каждый заметит. Поэтому если каждое слово истекающего гаранта принимать как руководство к действию, то последствия у стабильности от этих действий могут быть печальными.

Но, с другой стороны, гарант же может и обидеться. А его текущем состоянии ты никогда не угадаешь, на что конкретно у него может случиться эта обида. Вот может то самое колечко по несправедливой цене переполнит чашу терпения и приведет к личным карьерным неприятностям для всех причастных.

Телеграм-канал «Письма к дочери»

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