Командир роты из Петербурга сдался в плен «Хартии» вместе с подчиненными

Командир роты из Петербурга сдался в плен «Хартии» вместе с подчиненными1
- 3.04.2025, 12:50
Батальон, в состав которого входила его рота, был разбит.
Командир роты армии РФ лейтенант Владислав Балграбский на Харьковщине вывел остатки своей роты с позиции и добровольно сдался в плен бойцам 13-й бригады Нацгвардии «Хартия» вместе со своими подчиненными.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российский батальон в состав которого входила рота Балграбского за один месяц был уничтожен почти полностью. Осталось всего пятеро солдат.
Именно они вместе с офицером и сдались в плен. О подробностях боев, мотивации и порядках в армии РФ российский офицер рассказал в интервью каналу «Бутусов плюс».