Командир роты из Петербурга сдался в плен «Хартии» вместе с подчиненными 1 3.04.2025, 12:50

Батальон, в состав которого входила его рота, был разбит.

Командир роты армии РФ лейтенант Владислав Балграбский на Харьковщине вывел остатки своей роты с позиции и добровольно сдался в плен бойцам 13-й бригады Нацгвардии «Хартия» вместе со своими подчиненными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российский батальон в состав которого входила рота Балграбского за один месяц был уничтожен почти полностью. Осталось всего пятеро солдат.

Именно они вместе с офицером и сдались в плен. О подробностях боев, мотивации и порядках в армии РФ российский офицер рассказал в интервью каналу «Бутусов плюс».

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