Нацбанку не понравилась первоапрельская шутка 3.04.2025, 12:54

Ведомство пожаловалось на госСМИ.

1 апреля на сайте «Минск-Новости» появилась новость со ссылкой на пресс-службу Национального банка о том, что в Беларуси появится национальная криптовалюта «зубр». Естественно, это была первоапрельская шутка. Однако она не понравилась Нацбанку.

«Шутка, конечно, «удалась». В Национальный банк даже начали поступать звонки граждан, которые желали приобрести «зубра». Вот только к реальности эта «новость» не имеет ни малейшего отношения. Национальный банк не планировал и не планирует выпуск своей криптовалюты. Если бы такие планы были, мы обязательно сообщили бы о них на официальном сайте Национального банка nbrb.by и, конечно же, в нашем телеграм-канале», — сообщили в главном финансовом учреждении страны.

«Что касается творческой фантазии журналистов, просим коллег обратить внимание на один очень важный момент: всегда найдутся мошенники, готовые продать доверчивым гражданам «новую криптовалюту». Поэтому призываем более ответственно подходить к выбору тем для первоапрельских шуток», — добавили в Нацбанке.

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