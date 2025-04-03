закрыть
3 апреля 2025, четверг, 13:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нацбанку не понравилась первоапрельская шутка

  • 3.04.2025, 12:54
Нацбанку не понравилась первоапрельская шутка

Ведомство пожаловалось на госСМИ.

1 апреля на сайте «Минск-Новости» появилась новость со ссылкой на пресс-службу Национального банка о том, что в Беларуси появится национальная криптовалюта «зубр». Естественно, это была первоапрельская шутка. Однако она не понравилась Нацбанку.

«Шутка, конечно, «удалась». В Национальный банк даже начали поступать звонки граждан, которые желали приобрести «зубра». Вот только к реальности эта «новость» не имеет ни малейшего отношения. Национальный банк не планировал и не планирует выпуск своей криптовалюты. Если бы такие планы были, мы обязательно сообщили бы о них на официальном сайте Национального банка nbrb.by и, конечно же, в нашем телеграм-канале», — сообщили в главном финансовом учреждении страны.

«Что касается творческой фантазии журналистов, просим коллег обратить внимание на один очень важный момент: всегда найдутся мошенники, готовые продать доверчивым гражданам «новую криптовалюту». Поэтому призываем более ответственно подходить к выбору тем для первоапрельских шуток», — добавили в Нацбанке.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук
Три роты на квадратный километр
Три роты на квадратный километр Александр Коваленко
Шокирующий доклад о женщинах-политзаключенных в Беларуси
Шокирующий доклад о женщинах-политзаключенных в Беларуси Наталья Радина
Китайская заграница не помогла
Китайская заграница не помогла Владимир Рувинский