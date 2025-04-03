Россияне эпично провалили массированный штурм Андреевки
- 3.04.2025, 13:02
Поражено и уничтожено 19 единиц бронетехники оккупантов.
Украинские защитники отбили штурм противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области, ликвидировав более двух десятков российских оккупантов и 19 единиц бронетехники врага.
Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, оккупанты проводили штурмовые действия и задействовали около двух взводов личного состава и бронированную технику.
«Результат эффективных действий украинских воинов - подтвержденные потери противника в бронетехнике: поражено - 12 единиц, из них полностью уничтожено - 7. Подтверждены потери живой силы российских оккупантов: 18 человек уничтожено, а 7 - ранены», - говорится в сообщении.
В то же время, подсчет потерь врага еще продолжается. Генштаб обнародовал видео с кадрами уничтожения врага во время штурмовых действий.