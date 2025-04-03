Илья Шкурин о первом голе за «Легию»: Я упорно трудился 3.04.2025, 13:04

Илья Шкурин

Белорусский футболист сравнил себя с кетчупом.

Белорусский нападающий варшавской «Легии» Илья Шкурин, который забил гол после выхода на замену в матче 1/2 финала Кубка Польши с «Рухом» (5:0), выразил надежду, что теперь его прорвет, и он будет отличаться чаще.

«Мы были настроены очень решительно. Выполнили свою работу и показали отличное качество, что в конечном итоге привело к положительному результату. Для «Легии» важны только победы. Мы должны побеждать в каждой игре, даже против сильнейших команд.

Команда проделала феноменальную работу в первом и втором таймах. Каждый гол важен. Сегодня достаточно было выйти на поле и забить гол. Я упорно трудился и думаю, что это заслужил. Говорят, нападающие похожи на кетчуп — если уж начнет течь, то сразу горстями. Посмотрим, будет ли то же самое и со мной. Самое главное, чтобы команды выигрывала.

Это будет мой первый финал. Я жду его и я счастлив. Надеюсь, меня включат в состав. Мы постараемся победить», — приводит слова Шкурина пресс-служба «Легии» со ссылкой на TVP Sport.

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