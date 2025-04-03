Трампотрясение Владимир Фесенко

3.04.2025, 13:08

Разрушительная волна вернется в США.

2 апреля точно останется в мировой экономической истории. Крупнейшая экономика мира объявила торговую войну почти всем остальным странам. Это беспрецедентное событие.

Хотя на самом деле в истории США уже было нечто подобное. Просто масштабы были другими, и роль США в мировой торговле еще не была такой определяющей. В 1930 году в разгар Великой рецессии в США был принят закон Смут-Хоули, согласно которому введены пошлины на более 20 тысяч наименований импортных товаров. Пошлины тогда увеличились существенно — в среднем на 40−50%. Цель была схожей с тем, что сейчас провозглашает Трамп, — защитить американских фермеров и американскую промышленность от иностранных конкурентов, которые поставляют в США дешевые товары. Но какими были последствия? Закон Смут-Хоули разрушительным образом повлиял на мировую экономику. После его принятия многие страны ответили введением собственных тарифов на американские товары, что привело к резкому сокращению международной торговли. Импорт в США упал на 66%, а экспорт сократился на 61%, что крайне негативно ударило по ВВП Соединенных Штатов. В конце концов Великая рецессия только усилилась и в США, и в тех странах, которые были связаны с США экономически.

Что будет сейчас? Посмотрим ближайшие недели и месяцы. Но с высокой вероятностью можно ожидать, что тарифное «Трампотрясение» спровоцирует глобальное экономическое цунами, разрушительная волна которого неизбежно вернется и в США.

Когда-то был термин «Рейганомика», характеризовавший экономическую политику США времен президентства Рональда Рейгана в 1980-е годы. Эта политика базировалась на снижении налогов и уменьшении роли государства в экономической политике.

Сейчас видимо настало время «Трампономики» — экономической модели Трампа, строящейся на высоких торговых тарифах. Первые проявления «Трамп-политики» мы уже увидели. Это, скорее, разрушение того, что было (и во внешней, и во внутренней политике США), чем создание чего-то нового. Некоторые даже называют Трампа генератором глобального хаоса. Нечто подобное сейчас может быть и в мировой экономике. Трамп мощно включился в разрушение мирового порядка в международных отношениях, сейчас очередь дошла до разрушения системы международной торговли.

Многие ждали 20 апреля, Пасхи, как даты прекращения российско-украинской войны. Вместо этого дождались 2 апреля и начала глобальной торговой войны. Вместо Трампа-миротворца уже видят всадника экономического апокалипсиса.

Шоу Трампа продолжается, более того, оно приобретает вселенские масштабы. Может Трамп с датой немного ошибся и лучше было бы ему свои инициативы объявить 1 апреля? Начать весь этот глобальный бедлам в «День дурака» было бы очень органично.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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