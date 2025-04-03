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В Беларуси продают крупный завод детского питания

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  • 3.04.2025, 13:23
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В Беларуси продают крупный завод детского питания

Ранее его признали банкротом.

В Дзержинском районе с молотка продают крупнейший завод по производству детского питания «ЛВЛ Эволюшн». Объявление опубликовано на сайте «Спецреализации». В декабре прошлого года эту компанию окончательно признали банкротом и постановили закрыть.

Аукцион по продаже завода пройдет 18 апреля. Начальная цена — почти 56,7 млн рублей. Из них в 45,4 млн рублей оценивается само предприятие, а остальная сумма приходится на находящееся там имущество. Причина — банкротство владельца, пишет «Зеркало».

Завод по производству детского питания «ЛВЛ Эволюшн» запустили в Дзержинском районе, на тот момент он считался одним из крупнейших подобных предприятий в стране. На нем выпускали детские мясные, овощные и фруктовые пюре, соки, нектары под брендом «Ложка в ладошке».

В 2023-м у этого завода начались проблемы. Россельхознадзор на недолгое время вводил ограничения на поставки в Россию его продукции. Примерно в это же время фирма пыталась принять меры, чтобы избежать банкротства.

Но в июне прошлого года компанию «ЛВЛ Эволюшн» начали банкротить — на тот момент у нее накопилось долгов на 82 млн рублей. Большую часть из них можно было закрыть за счет распродажи имущества. А в декабре 2024-го предприятие окончательно признали банкротом и постановили закрыть. К тому моменту долги оценивались в 74,6 млн рублей, а имущество — в 71,8 млн рублей.

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