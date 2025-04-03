Европарламент призвал усилить санкции против режима Лукашенко

Европарламент призвал усилить санкции против режима Лукашенко2
- 3.04.2025, 13:39
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В резолюции содержится призыв к расследованию преступлений режима.
Европейский парламент большинством голосов принял резолюцию по Беларуси. Голосование состоялось сегодня, 3 апреля, на пленарном заседании в Страсбурге, сообщает корреспондент сайта Charter97.org
Европейский парламент решительно осуждает преследование режимом Лукашенко белорусов за рубежом.
Евродепутаты отмечают, что «растущее сотрудничество белорусского режима с российскими службами безопасности повышает риск скоординированных репрессий, слежки и гибридных угроз на территории ЕС».
Законодатели призывают к «общеевропейской правовой поддержке и защите белорусов в изгнании путем упрощения процедур получения виз, видов на жительство и временных документов, удостоверяющих личность, для лиц, ставших лицами без гражданства из-за экстерриториального преследования».
Депутаты настоятельно призвали «увеличить политическую, финансовую и техническую поддержку независимых СМИ, правозащитников, профсоюзов, инициатив гражданского общества, действующих в Беларуси и за ее пределами».
В резолюции содержится призыв к Международному уголовному суду «ускорить разбирательства по преступлениям против человечности, совершенным режимом Лукашенко» и требование к государствам-членам ЕС о привлечении к ответственности за такие преступления через национальные разбирательства на основе принципов универсальной юрисдикции.
Европейский парламент «настоятельно призывает государства-члены ЕС ввести дополнительные санкции, аналогичные тем, которые введены в отношении России, особенно в отношении должностных лиц, ответственных за транснациональные репрессии».
В резолюции упоминаются случаи Виктории Кульши, Ольги Майоровой, Елены Гнаук и Анджея Почобута как примеры пыток или жестокого обращения.