«Отголоски этой политики повлияют и на Беларусь» 4 3.04.2025, 13:49

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Чего ждать от тарифной войны, развязанной Трампом?

Президент США Дональд Трамп ввел беспрецедентные тарифы практически против всех стран мира. Пошлины, введенные главой Белого дома 2 апреля, колеблются от 10% до 49%.

Чего ждать от этой политики? Как она повлияет на США? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

— США говорят об изменении тарифной политики, которая, с точки зрения администрации Трампа, является ответом на то, что у них негативный торговый баланс.

Идеологически администрация Трампа подает это следующим образом: якобы все имеют какие-то возможности поставлять товары в США по низким тарифам, что негативно отражается на экономике страны. Приводит это к тому, что производства из США выводятся, американцы теряют работу и в целом они недополучают доходы из-за тарифной политики, которую администрация Трампа называет несправедливой.

Соответственно, вводя подобные тарифы, которые каким-то загадочным образом рассчитали, они якобы восстанавливают справедливость и, по заявлением Трампа, быстро снизят государственный долг, а также эта политика позволит снизить налоги. Вот такой популистский потенциал этого всего.

Не берусь прогнозировать экономические последствия. Хотя встречал много мнений по этому поводу, в том числе прогноз новой «Великой депрессии», но в конечном счете это очередной шаг на пути к разрушению того, что мы недавно называли западным миром, поскольку под удар попали не только оппоненты США в виде, например, Китая, но и страны ЕС, а также другие традиционные партнеры. В таких условиях говорить о единстве западного мира больше не приходится.

НАТО уже, скажем так, довольно-таки условная структура в значительной степени. Другие союзные обязательства США также особо не рассматривают, а теперь еще и торговая война, по-сути, против всего мира.

США не только отказываются от лидерства в западном мире, но и в принципе готовы с этим самым западным миром бороться.

— Ждать ли ответа Европы?

— Думаю, что ответ будет. Скорее всего, какой-то симметричный хотя, конечно же, мы понимаем, что есть в ЕС страны, которые будут поддерживать Трампа. Тем не менее ответ будет, но, возможно. и не очень быстрый. Думаю, что все сначала будут пытаться урегулировать эти вопросы на основании каких-либо договоренностей.

—Тарифы становятся мощным оружием в политике. Ждать ли серьезных последствий для Лукашенко в будущем? Может ли этот инструмент быть задействован и против него?

— Видите, Беларусь не попала под тарифный удар, как и Северная Корея, Куба и Россия. США обосновывают это тем, что с этими государствами и так особой торговли со стороны США нет, поэтому вводить против них тарифы нет смысла.

Думаю, что США не будут рассматривать Беларусь как отдельный субъект. Они будут выстраивать политику в отношении Беларуси, к сожалению, исходя из политики в отношении РФ.

Трамп грозится, что будет пересматривать политику в отношении РФ, если она не продемонстрирует соответствующего желания прекратить войну. Думаю, что отголоски политики в отношении РФ повлияют и на Беларусь.

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