Греция создает «Щит Ахиллеса»
- 3.04.2025, 13:57
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Страна потратит 25 миллиардов евро.
Греция намерена потратить 25 миллиардов евро в рамках многолетнего плана обороны. Как сообщает агентство Reuters, об этом сегодня заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис парламенту.
Этот шаг является частью усилий Греции по модернизации своих вооруженных сил в период выхода из долгового кризиса 2009–2018 годов, который привел к многолетнему режиму жесткой экономии.
План будет действовать до 2036 года и будет включать закупку новых подводных лодок, новых воздушных, морских и подводных беспилотников, а также спутника связи. Часть денег будет использована на разработку противовоздушного и противодронного купола, называемого «Щит Ахиллеса».
Мицотакис сообщил депутатам, что план означает, что Греция инвестирует в свой суверенитет, но предупредил, что стране необходимо будет обеспечить фискальную осмотрительность, несмотря на планы ЕС по увеличению расходов на оборону.
Греция, член Европейского союза и НАТО, уже тратит около 3 процентов своего валового внутреннего продукта на оборону. Это почти вдвое больше среднего показателя по ЕС, который находится под давлением необходимости укреплять оборону, поскольку его 75-летний альянс с Соединенными Штатами находится под угрозой.