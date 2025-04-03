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Ближний бой в застройке: бойцы полка «Скала» дали отпор российским диверсантам

  • 3.04.2025, 14:03
  • 1,206
Ближний бой в застройке: бойцы полка «Скала» дали отпор российским диверсантам

Россиян распознали по акценту.

Аэроразведчики 425-го отдельного штурмового полка ВСУ вступили в ближний бой с российской диверсионно-разведывательной группой, которая проникла в украинский тыл на Покровском направлении. Целью диверсантов было уничтожение операторов БПЛА.

По данным пресс-службы полка, группа российских военных использовала маскировку, намотав желтый скотч, чтобы выдать себя за украинских бойцов. Пробравшись в глубину позиций, они окружили полуразрушенный дом, в котором находился пункт управления дронами. Однако командование оперативно выявило угрозу и предупредило смежные подразделения.

На помощь заблокированным операторам вышли другие бойцы 425-го полка, включая 48-летнего бойца с позывным «Эколог». Вместе с двумя товарищами он вступил в бой, в то время как другие группы использовали дроны для поддержки.

«По их акценту было понятно, что это ДРГ. Наши ребята были в подвале, а они во дворе. Я не раздумывал, идти или не идти – если бы не успели, ребята погибли бы», – рассказал военнослужащий.

В ходе боевого эпизода FPV-дроны атаковали диверсантов, вынудив их укрыться в одном из зданий. Это дало возможность украинским бойцам подобраться ближе и забросать врага гранатами. После того как ДРГ затихла, бойцы эвакуировали из подвала двоих операторов БПЛА и вывели их в безопасную зону под прикрытием беспилотников.

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