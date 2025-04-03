У Трампа на фоне таможенных войн начались проблемы 3.04.2025, 14:22

1,160

Как изменились настроения американцев?

Рейтинг одобрения работы Дональда Трампа снизился до 43% – самого низкого уровня с момента его возвращения в президенты. Это произошло из-за негативного отношения американцев к его тарифной политике и скандалу вокруг ситуации с военным ударом в Йемене.

Об этом свидетельствует опрос Reuters/Ipsos. Согласно результатам опроса, уровень одобрения деятельности Трампа снизился на 2 процентных пункта по сравнению с предыдущим исследованием, которое проводилось в конце марта.

Американцы снова обнаружили недовольство политикой Трампа в экономической сфере – только 37% одобряют его управление экономикой, а 30% считают, что его действия по решению проблемы высокой стоимости жизни не принесли улучшений.

Более половины респондентов – 52% – заявили, что повышение пошлин на автомобили и автозапчасти, часть новой тарифной инициативы Трампа, нанесет ущерб многим американцам. Такая же доля считает, что эта политика принесет больше вреда, чем пользы. В то же время около трети американцев – в основном из Республиканской партии Трампа – заявили, что они не согласны с утверждениями о том, что тарифы нанесут ущерб.

Трамп провел целый вихрь политических изменений с момента вступления в должность, выдворив почти 200 000 федеральных служащих и перевернув древние американские дипломатические нормы. Его тарифная политика устрашила инвесторов, что привело к распродаже на фондовом рынке на фоне опасений, что она может спровоцировать рецессию.

Еще одной проблемой для Трампа стала ситуация вокруг военных секретов. После того, как стало известно, что чиновники обсуждали планы нападения на боевиков в Йемене через коммерческое приложение для обмена сообщениями Signal и нечаянно поделились этими планами с журналистами, респонденты оказались крайне озабочены.

74% опрошенных считают такое поведение безрассудным, включая 91% демократов и 55% республиканцев. 22% опрошенных назвали это невинной ошибкой. Еще 70% согласились с утверждением, что Трамп должен взять на себя ответственность за этот вопрос.

Только 34% респондентов в опросе одобрили политику Трампа в сфере внешней политики, что ниже 37% в опросе Reuters/Ipsos 21-23 марта. Около 48% респондентов приняли политику Трампа в сфере иммиграции.

В этом опросе Reuters/Ipsos, проводившемся онлайн и по всей стране, приняли участие 1486 взрослых американцев, а погрешность составила около 3 процентных пунктов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com