Нефтегазовые доходы российского бюджета упали на 20% второй месяц подряд 3.04.2025, 14:33

Ситуация, по словам экономистов, очень чувствительная.

Вынужденные скидки на российскую нефть из-за ужесточения американских санкций и резкое укрепление рубля ударили по сырьевым доходам бюджета, пишет The Moscow Times.

В марте поступления налогов от нефти и газа сократились на 17% в годовом выражении, до 1,08 трлн рублей, отчитался в четверг Минфин. В денежном выражении по сравнению с мартом-2024 казна недосчиталась около 230 млрд рублей сборов, которые обеспечивают правительству каждый третий рубль доходов.

Сокращение сырьевой ренты почти на 20% Минфин фиксирует второй месяц подряд, а накопленным итогом — за январь–март — нефтегазовые сборы просели на 10%, до 2,64 трлн рублей. «Ситуация чувствительная. Это заметные потери, которые нужно будет покрывать либо дополнительными заимствованиями, либо использованием ФНБ, в котором осталась небольшая сумма», — отмечает главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец.

По ее оценкам, за год бюджет может недополучить до 2 трлн рублей нефтегазовых налогов — или около 18% от запланированной суммы (10,9 трлн рублей). Головной болью для правительства становятся цены на нефть и курс рубля: баррель марки Urals стоит меньше $60, хотя в бюджет закладывали $70. Курс доллара при этом опустился до 84 рублей — вместо 96,5 рубля по плану правительства.

В результате рублевая цена нефти — критический для бюджета параметр — опустилась до минимумов с лета 2023 года и недотягивает почти 30% до проектировок правительства. «Крепкий рубль — это радость для россиян, но боль для бюджета. Ведь нефтегазовые доходы мы получаем в валюте, а потом они переводятся в рубли. Чем крепче рубль, тем меньше рублей получают экспортеры на выходе», — напоминает инвестбанкир, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

Чтобы залатать дыру в бюджете, которая за январь–февраль втрое превысила годовой план, правительству, вероятно, придется девальвировать рубль. Сейчас он переоценен на 20%, и постепенно, к концу года курс вернется к 100-105 рублей за доллар, считает Донец.

Резервов, за счет которых можно было бы покрыть выпадающие доходы, у властей становится все меньше. Фонд национального благосостояния, который годами копили за счет сырьевых сверхдоходов, за три года войны потерял две трети ликвидных активов: свободных денег в фонде осталось чуть меньше $40 млрд — минимум с момента его создания в 2008 году. Запасов ФНБ хватит на год, если нефть Urals удержится выше $50, считает экономист «Финама» Ольга Беленькая. «Важно, как сильно упадут цены и как долго они будут удерживаться на низком уровне», — подчеркивает она. С нефтью дешевле $50 Минфину придется запускать секвестр бюджета — то есть резать отдельные статьи расходов, предупреждали аналитики MMI.

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