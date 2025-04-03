Весеннее тепло в Беларуси сменит снег 3.04.2025, 14:38

Подробный прогноз погоды.

Весеннее тепло в Беларуси сменят снег и метели, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Как отметили синоптики, в ближайшие сутки, 4 апреля, территория страны будет находиться под опекой области повышенного атмосферного давления. Поэтому ожидается по-весеннему ясная и теплая погода. Будет без осадков. Температура воздуха минимальная ночью - 0 - плюс 6, местами до плюс 8, максимальная днем - 15-21, по северу - 12-14 градусов тепла.

"Уже в субботу весеннюю идиллию нарушат фронтальные разделы, смещающиеся с севера Европы, которые откроют путь арктическим воздушным массам. Температурный фон будет стремительно понижаться. После пятничных плюс 15-21 дневные максимумы не превысят 1-7 градусов. В юго-восточных районах будет чуть теплее. Пик похолодания придется на воскресенье - понедельник, когда дневная температура воздуха окажется в пределах от минус 1-2 до плюс 4-6 градусов. С понижением температурного фона осадки будут переходить из дождя в мокрый снег, снег", - рассказали в Белгидромете.

Так, 6 апреля местами по юго-востоку и в ночь на 7 апреля в отдельных районах по востоку осадки будут достигать критериев сильных. Поэтому не исключена вероятность того, что в отельных районах на непродолжительное время еще может установиться снежный покров. Осадки будут сопровождаться сильным порывистым ветром, возможны метели. По предварительным прогнозам, неустойчивый характер погодных условий сохранится до середины следующей рабочей недели.

В субботу, 5 апреля, ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут мокрый снег, дождь. Ночью и утром в отдельных районах может быть слабый гололед. Днем местами, а по западу во многих районах ожидается усиление ветра порывами 15-20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью составит от минус 2 по северо-западу до плюс 7 по юго-востоку, максимальная днем - плюс 1-7, в юго-восточных районах - плюс 8-10 градусов.

В воскресенье, 6 апреля, ночью на большей части территории, днем преимущественно по юго-восточной половине страны прогнозируются осадки (снег, мокрый снег, по юго-востоку ночью и утром с дождем). Местами по юго-востоку республики ожидаются сильные осадки, метель, налипание мокрого снега, слабый гололед. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Во многих районах прогнозируется усиление ветра порывами 15-20 м/с, днем местами по Могилевской области до 22 м/с. Температура воздуха минимальная ночью - минус 1-7, в юго-восточных районах - 0 - плюс 2, максимальная днем - минус 2 - плюс 4 градуса.

В понедельник, 7 апреля, на большей части территории страны пройдут осадки (в основном снег, мокрый снег), ночью местами по востоку - сильные. В отдельных районах ожидаются слабые метель и гололед, на дорогах гололедица. Местами прогнозируется усиление ветра порывами 15-18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью - 0 - минус 7, максимальная днем - минус 1 - плюс 6 градусов.

Во вторник, 8 апреля, на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки, в основном снег, мокрый снег. В отдельных районах может быть слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью - 0 - минус 7, максимальная днем - 0 - плюс 7 градусов.

В среду, 9 апреля, ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, днем возможен дождь). В отдельных районах прогнозируется слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью - минус 2-9, максимальная днем - плюс 1-8 градусов.

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