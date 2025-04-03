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Reuters: ЕС ударит тарифами по республиканским штатам США

  • 3.04.2025, 14:42
Reuters: ЕС ударит тарифами по республиканским штатам США

Также «сюрпризы» ждут «союзников Трампа».

Европейский союз планирует ответные меры в ответ на универсальные тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил министр экономики Австрии Вольфганг Хаттманнсдорфе, сообщает Reuters.

Эти меры будут направлены на штаты, возглавляемые республиканцами, а также технологические компании, с целью привлечь президента Трампа к переговорам.

Хаттманнсдорфер сделал это заявление во время пресс-конференции. Он предположил, что, нацелившись на республиканские штаты и технологические компании, которые считаются союзниками Трампа, они могли бы заставить президента США вступить в переговоры.

Кроме того, Хаттманнсдорфер добавил, что ЕС необходимо обсудить вопросы цифрового налогообложения и регулирования. Конкретные детали этих обсуждений не были изложены во время пресс-конференции.

Планируемые ответные меры являются прямым ответом на универсальные тарифы, Решение нацелиться на технологические компании и республиканские штаты указывает на стратегический подход к оказанию давления на администрацию президента Трампа. Обсуждения цифрового налогообложения и регулирования свидетельствуют о том, что ЕС рассматривает более широкие изменения в своем подходе к технологическим компаниям.

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