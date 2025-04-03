Ударил дверью чужую машину на парковке — это ДТП? 3 3.04.2025, 14:52

3,392

Белорусы решили разобраться.

Что делать, если вы, открывая дверь своей машины на парковке, случайно задели и повредили соседний автомобиль? Считается ли это дорожно-транспортным происшествием (ДТП) со всеми вытекающими? Короткое разъяснение на эту тему, появившееся в белорусском сегменте TikTok, вызвало интерес, показав, что ситуация знакома многим, но ясности нет, пишет «Телеграф».

Слайд-шоу, опираясь на определение из Правил дорожного движения Беларуси, дает однозначный ответ: нет, это не ДТП. Почему?

Согласно ПДД, ДТП — это происшествие, совершенное с участием хотя бы одного находившегося в движении механического транспортного средства, в результате которого причинен вред жизни, здоровью или имуществу.

Ключевой момент — «находившегося в движении». Когда вы просто открываете дверь припаркованного автомобиля, ни ваша, ни соседняя машина не двигаются в дорожном потоке. Следовательно, формально под определение ДТП это событие не подпадает.

Как правильно отмечается в том же видео, отсутствие статуса ДТП не отменяет юридических последствий. Вы причинили ущерб чужому имуществу. И здесь вступают в силу нормы уже Гражданского кодекса о возмещении вреда.

Потерпевшая сторона (владелец поврежденного авто) имеет право потребовать от вас возмещения ущерба, и, если вы откажетесь, может обратиться в суд с соответствующим иском.

Что говорят люди?

Судя по комментариям под этим разъяснением, теория немного расходится с практикой:

Многие скептически отнеслись к перспективе разбирательств: «Трудно доказать. Зря время тратить не хочется».

«Смешно до слез. Дверкой дверку задели — и готовы судиться. Какой мелочный стал народ!» — безапелляционно заявил другой комментатор.

Третий обозначил еще одну проблему: «А если тебе коцнули машину на парковке, а ты это обнаружил только дома, что делать?».

Главный страх при этом, как отметили другие, — получить обвинение в скрытии с места происшествия: «Было у меня такое. Мне коцнули. Я в ГАИ позвонил уже из дома. И мне предъявили: самовольно покинул место происшествия». Правда, комментатор уточнил, что вопрос удалось уладить.

Часть пользователей предположила, что ни ГАИ, ни милиция и вовсе заниматься этим не будут: «Скажут, что это гражданско-правовые отношения и отправят в суд».

На дороге встретили «учителя»? Адвокат рассказал белорусам, что ему грозит

Что имеем в итоге? Сам по себе удар дверью на парковке — не ДТП. Вызывать ГАИ в этом случае, строго говоря, нет оснований. Но причинение ущерба есть, и ответственность за него никто не отменял.

Лучший выход, чтобы избежать проблем — найти владельца поврежденного авто и решить вопрос мирно, либо, если это невозможно, зафиксировать повреждения (фото/видео), оставить свои контакты под дворником и, возможно, даже заявить о случившемся в милицию (не ГАИ), чтобы подстраховаться от обвинений в умышленном скрытии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com