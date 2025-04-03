Швеция готовит более 60 тысяч ядерных бункеров на случай войны 1 3.04.2025, 14:59

Работа займет два-три года.

Швеция вложит 100 млн крон (9,2 млн евро) в реконструкцию убежищ гражданской обороны из-за угрозы войны в Европе. По задумке властей, все 64 тысячи бункеров должны быть модернизированы таким образом, чтобы защитить граждан от ядерного удара, химического и биологического оружия, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям (MSB). По прогнозам, работа займет два-три года, пишет The Moscow Times.

Шведская сеть бомбоубежищ — одна из самых крупных в мире. Она способна вместить до 7 млн человек — 2/3 населения страны. На данный момент начата реконструкция 25 крупных бункеров на несколько тысяч мест. В конце марта премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о намерении нарастить оборонные расходы до рекордного уровня со времен холодной войны. В рамках новой стратегии они будут увеличены до 3,5% ВВП к 2030 году. По словам премьера, модернизация армии обойдется казне в 300 млрд крон (около 28 млрд евро).

Швеция активизировала работу по обновлению вооруженных сил и укреплению гражданской обороны после вторжения России в Украину. Тогда же страна подала заявку на вступление в НАТО, хотя до этого сохраняла нейтралитет более 200 лет. Присоединение состоялось 7 марта 2024 года. Правительство и командующий армией королевства призывали граждан готовиться к возможной войне. После аннексии Крыма Швеция уже восстановила воинскую повинность и ремилитаризировала свой остров Готланд в Балтийском море. Теперь же она последовательно увеличивает расходы на оборону. В 2025 году они должны составить 138 млрд крон (2,4% ВВП).

В ноябре MSB распространило среди населения брошюры с рекомендациями на случай войны и других чрезвычайных ситуаций. «Небезопасный мир требует повышенной готовности. Военная угроза Швеции возросла, и мы должны готовиться к худшему — вооруженному нападению», — говорилось в тексте. В январе 2025 года Кристерссон заявил, что Швеция «не находится в состоянии войны, но и мира тоже нет», поскольку страна подвергается гибридным атакам, которые ведутся «с помощью хакеров, денег, дезинформации и саботажа». «Российская угроза, судя по всему, долгосрочна. Такова должна быть и наша оборона», — подчеркивал он.

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