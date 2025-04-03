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Forbes подсчитал, сколько стратегических бомбардировщиков Ту-22М осталось у России

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  • 3.04.2025, 15:04
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Forbes подсчитал, сколько стратегических бомбардировщиков Ту-22М осталось у России

Очередной был потерян вчера.

За время полномасштабной войны против Украины Россия потеряла почти 10% своего парка стратегических ракетоносцев Ту-22М. Об этом пишет Forbes, анализируя вчерашнюю аварию одного из них.

Считается, что до вторжения в Украину Россия имела около 60 Ту-22М - обновленных версий бомбардировщиков времен холодной войны, которые несут крылатые ракеты различных типов. До вчерашней катастрофы российские ВВС потеряли уже четыре таких самолета - один разбился, один был сбит и два были уничтожены или по крайней мере сильно повреждены ударом украинских беспилотников по аэродрому.

Кроме того серия налетов беспилотников на авиабазу Энгельс с января по март уничтожила огромный запас крылатых ракет, которые запускали эти бомбардировщики. Стоимость потерянных ракет Forbes оценивает в почти 1 миллиард долларов.

И хотя Ту-22М запускают ракеты по Украине с безопасного расстояния, каждый их полет имеет определенные риски, отмечает автор публикации. Ведь речь идет о самолетах, спроектированных в 1960-х годах и построенных в 1970-80-х. Ракеты Х-22, хотя и изготавливаются до сих пор, тоже спроектированы в 1960-х.

«Ничто так не интересно, как полет с древней ракетой, содержащей ~4 тонны гиперголического топлива», - пошутил авиационный эксперт Билл Свитман.

Вместе с тем Forbes признает, что потеря пяти Ту22М за более чем три года полномасштабной войны никак не повлияет на ее ход: у россиян еще достаточно и уцелевших Ту-22М, и бомбардировщиков других типов, таких как Ту-95 и Ту-160, чтобы бомбить Украину в обозримом будущем.

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