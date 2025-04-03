Главный переговорщик Путина сделал первое заявление после встречи с Уиткоффом в Вашингтоне 5 3.04.2025, 15:10

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Дмитриева испугали «какие-то силы».

Переговорщик российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что какие-то силы «№сознательно искажают позицию России». Об этом он сообщил после встречи со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Вашингтоне. Его слова цитируют росСМИ.

«Силы, заинтересованные в сохранении напряженности, сознательно искажают позицию России, пытаются сорвать любые шаги к диалогу с США... Противники сближения боятся, что Россия и США найдут общие точки соприкосновения, начнут выстраивать сотрудничество», - подчеркнул Дмитриев.

Он добавил, что «реальное понимание позиции РФ открывает новые возможности для взаимодействия с США, в частности в инвестиционно-экономической сфере». По его словам, в эти дни по поручению Путина он проводит встречи в Вашингтоне с представителями Белого дома.

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