Эдуард Ханок: Своим внукам я плачу за наши встречи 5 3.04.2025, 15:21

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Эдуард Ханок

У композитора их четверо.

Советский и белорусский композитор Эдуард Ханок рассказал о своих детях и внуках. Эдуард Ханок поделился: детей у него трое, дочери Руслана и Светлана, сын Алексей, пишет «Комсомолка».

Ни дочь Руслана, ни сын – с музыкой никаким образом не связаны. Что касается внуков, то у Эдуарда Семеновича и его супруги Евлалии Ивановны их четверо.

- Кто я лучше – отец или дед? Трудно сказать. Чем хорошо: внуки меня уважают, потому что я им за приход плачу! Денежка приходит – я им с удовольствием даю, даю, даю, - рассмеялся маэстро.

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