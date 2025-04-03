«Песок заражен, мазут на дне, корабли не подняты» 4 3.04.2025, 15:26

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Экологи рассказали, что будет с россиянами на отравленных пляжах Черного моря.

Несмотря на заявления российских властей о начале курортного сезона в Анапе, экологи настоятельно рекомендуют отказаться от отдыха на загрязненных побережьях, пострадавших от разлива мазута после крушения танкеров в декабре 2024 года.

С приходом жары ситуация лишь ухудшится: нефтепродукты начнут испаряться, попадая в легкие отдыхающих и провоцируя серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом пишет «Агентство», говорившее с экологами.

Летний отдых превратится в токсичный риск

«Сейчас холодно и ветрено — запах ощущается слабо», — говорит эколог Игорь Шкрадюк. Но летом температура воздуха поднимется и мазут, оставшийся в песке и на дне, начнет активно испаряться, превращая пляжи в зону химического отравления.

Уже в декабре при +15°C фиксировались сотни случаев острых отравлений, и все это может повториться, но с гораздо большей интенсивностью.

Песок заражен, мазут на дне, корабли не подняты

Хотя чиновники заверяют, что пляжи очищены, реальность выглядит иначе.

Видео местных жителей и спутниковые снимки показывают, что мазут остается в толще песка на глубине от 10 см до метра.

По словам Шкрадюка, если сильный шторм смоет верхний слой песка, ядовитая масса может выйти наружу. Кроме того, на дне у Анапы и побережья Краснодарского края до сих пор лежат обломки двух затонувших танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Их планируют поднять только в 2026 году, а до этого времени утечки нефтепродуктов продолжатся.

Один из таких выбросов недавно был зафиксирован спутниками.

Лагеря без моря, отели без гарантии

Власти пытаются создать видимость контроля: мэрия Анапы обещает открыть купальный сезон «по результатам анализа проб», детские лагеря говорят об «ежедневной очистке песка», а отельеры уверяют, что «запаха нет, мазута нет». Однако реальность иная.

Эксперты открыто заявляют: дети в лагерях купаться не будут. По мнению эколога Евгения Симонова, сценарий «детский лагерь без моря» — это единственный возможный компромисс на 2025-й и, возможно, последующие годы.

Россия потеряла свои курорты надолго

Разлив мазута уничтожил один из главных активов юга России — чистое и безопасное море. Теперь пляжи Анапы, Туапсе, Крыма стали источником потенциального отравления, особенно в жаркую погоду, когда канцерогенные пары мазута поднимаются в воздух.

Пока чиновники говорят о «небольших следах», экологи видят другое — долгосрочное, системное загрязнение, последствия которого будут ощущаться еще много лет.

Курорты, на которые Россия делала ставку, превращаются в химически опасную зону, а молчание и бездействие властей — это не просто халатность, это сознательная продажа здоровья граждан ради иллюзии нормального сезона.

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