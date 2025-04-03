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Житель Гродно решил вернуть деньги за телевизор, который стал плохо работать после истечения гарантии

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  • 3.04.2025, 15:31
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Житель Гродно решил вернуть деньги за телевизор, который стал плохо работать после истечения гарантии
иллюстративное фото

Получилось?

Белорус смог вернуть деньги за телевизор, который перестал корректно работать после истечения гарантии, сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

Житель Гродно больше года назад приобрел в магазине телевизор, гарантийный срок на который уже истек. В период послегарантийного использования телевизор перестал корректно отображать картинку, на экране появились полосы. Мужчина неоднократно обращался к продавцу с просьбой о расторжении договора, но получал отказ по причине истечения гарантийного срока эксплуатации.

С таким решением мужчина не согласился и обратился в суд с требованием взыскать с продавца в его пользу денежную компенсацию морального вреда, а также пеню за невозможность пользования телевизором по день рассмотрения дела. Ответчик отказался признавать исковые требования. Для разрешения спорного вопроса назначили судебную экспертизу радиоэлектронных устройств и бытовой техники.

«В ходе проведения экспертизы дефект, указанный заявителем, подтвердился. По результатам исследования установлено, что телевизор находится в неработоспособном состоянии по причине наличия неисправности в виде горизонтальных полос в нижней части экрана и неисправности в виде самопроизвольного отключения изображения на экране через разный промежуток времени по причине неисправности матрицы», — рассказали специалисты.

Эксперты не выявили повреждений, указывающих на нарушение правил эксплуатации телевизора.

С учетом того, что факт продажи товара ненадлежащего качества нашел свое подтверждение, ответчик добровольно удовлетворил требования истца, который в последующем отказался от иска.

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