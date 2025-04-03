Житель Гродно решил вернуть деньги за телевизор, который стал плохо работать после истечения гарантии 1 3.04.2025, 15:31

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Получилось?

Белорус смог вернуть деньги за телевизор, который перестал корректно работать после истечения гарантии, сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

Житель Гродно больше года назад приобрел в магазине телевизор, гарантийный срок на который уже истек. В период послегарантийного использования телевизор перестал корректно отображать картинку, на экране появились полосы. Мужчина неоднократно обращался к продавцу с просьбой о расторжении договора, но получал отказ по причине истечения гарантийного срока эксплуатации.

С таким решением мужчина не согласился и обратился в суд с требованием взыскать с продавца в его пользу денежную компенсацию морального вреда, а также пеню за невозможность пользования телевизором по день рассмотрения дела. Ответчик отказался признавать исковые требования. Для разрешения спорного вопроса назначили судебную экспертизу радиоэлектронных устройств и бытовой техники.

«В ходе проведения экспертизы дефект, указанный заявителем, подтвердился. По результатам исследования установлено, что телевизор находится в неработоспособном состоянии по причине наличия неисправности в виде горизонтальных полос в нижней части экрана и неисправности в виде самопроизвольного отключения изображения на экране через разный промежуток времени по причине неисправности матрицы», — рассказали специалисты.

Эксперты не выявили повреждений, указывающих на нарушение правил эксплуатации телевизора.

С учетом того, что факт продажи товара ненадлежащего качества нашел свое подтверждение, ответчик добровольно удовлетворил требования истца, который в последующем отказался от иска.

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