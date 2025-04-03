СМИ: Porsche начнет выпускать танки

СМИ: Porsche начнет выпускать танки1
- 3.04.2025, 15:41
Компания уже занималась выпуском военной техники.
Холдинг Porsche SE рассматривает возвращение в оружейную индустрию. Компания приняла решение на фоне потери 20 млрд евро в 2024 году. Об этом сообщает Europäische Sicherheit & Technik.
Porsche уже занималась выпуском военной техники. В 1958 году там разработали Porsche Typ 597 — военный внедорожник с открытым кузовом, который не прошел испытания на пригодность. В октябре 1963-го выпустили танк «Леопард» — его передали армии ФРГ на постоянное вооружение.
С 2024 года холдинг вложил десятки миллионов евро в стартап Quantum-Systems, разрабатывающий дроны, в том числе для военных нужд. Опыт российско-украинского конфликта раскрыл потенциал автономных дронов, отмечает издание. По данным Manager-Magazin, на такие инвестиции у Porsche сейчас доступно около 2 млрд евро ликвидных средств.