СМИ: Porsche начнет выпускать танки 1 3.04.2025, 15:41

Компания уже занималась выпуском военной техники.

Холдинг Porsche SE рассматривает возвращение в оружейную индустрию. Компания приняла решение на фоне потери 20 млрд евро в 2024 году. Об этом сообщает Europäische Sicherheit & Technik.

Porsche уже занималась выпуском военной техники. В 1958 году там разработали Porsche Typ 597 — военный внедорожник с открытым кузовом, который не прошел испытания на пригодность. В октябре 1963-го выпустили танк «Леопард» — его передали армии ФРГ на постоянное вооружение.

С 2024 года холдинг вложил десятки миллионов евро в стартап Quantum-Systems, разрабатывающий дроны, в том числе для военных нужд. Опыт российско-украинского конфликта раскрыл потенциал автономных дронов, отмечает издание. По данным Manager-Magazin, на такие инвестиции у Porsche сейчас доступно около 2 млрд евро ликвидных средств.

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