Что не так с заявлением Белого дома об отсутствии пошлин против России 3.04.2025, 15:59

США импортируют из России больше, чем из Украины и Казахстана.

США ввели пошлины на все товары, ввозимые из-за рубежа. В обнародованном Белым домом в четверг, 3 апреля, списке более 180 стран и территорий, в отношении импорта из которых вводятся «взаимные тарифы» от 10% и выше. Однако некоторых государств среди них все же нет. В частности, России.

Министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News объяснил такое решение тем, что из-за санкций торговли с РФ нет. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила, что американские санкции «исключают значимую торговлю» между двумя странами. Так ли это на самом деле, разбиралась DW.

США импортируют из России больше, чем из Украины и Казахстана

Утверждение Бессента об отсутствии торговли разбивается о реальность. По данным Торгового представительства США, в 2024 году объем импорта-экспорта между странами достиг 3,5 млрд долларов. При этом США закупили в РФ

товаров на 3 млрд долларов. Крупнейшие статьи американского импорта из России

- удобрения, цветные металлы и неорганические химикаты.

3,5 млрд долларов - это много или мало? До полномасштабного вторжения российской армии в Украину этот показатель был ровно в 10 раз выше, 35 млрд долларов. Однако тезис про отсутствие России в списке из-за незначительной доли торговли Соединенных Штатов с ней все равно выглядит сомнительно.

Например, 27%-ные пошлины вводятся против Казахстана, чей объем торговли с США равнозначен российскому - 3,4 млрд долларов, из них 2,3 млрд приходятся на американский импорт. С Украиной у США еще меньше торговых сделок (2,9 млрд долларов, из них на 1,2 млрд долларов США импортируют), но она тоже попала в список с тарифами в 10%.

На товары из Беларуси нет пошлин, а на необитаемые острова - есть

Политолог-американист Александра Филиппенко в беседе с DW обращает внимание, что в трамповский список попала, например, Венесуэла, которая также находится под санкциями США. При этом, помимо России, тарифы не затронули еще несколько стран под американскими ограничительными мерами - Северную Корею, Кубу и Беларусь. «Это выглядит как символическая снисходительность», - считает она.

Объемы торговли с этими странами Торговое представительство США не публикует. По оценке ООН, сделки Соединенных Штатов с Беларусью не превышают несколько десятков миллионов долларов. В частности, в 2024-м США ввезли белорусских товаров на 21 млн долларов.

Впрочем, доля той или иной страны в импорте-экспорте, очевидно, не была решающим фактором при составлении перечня Трампа. Об этом говорит, например, появление в нем даже необитаемых островов вроде Херда и Макдональда - заморских территорий Австралии - и других небольших территорий, с которыми у США нулевой или околонулевой торговый оборот.

В свежем списке Трампа не оказалось и еще несколько стран, например, Канады и Мексики. Однако в отношении большинства товаров оттуда США ранее уже ввели 25%-ные пошлины.

Так почему пошлины Трампа не затронули Россию?

Александра Филиппенко считает, что решение не включать РФ в список показывает, что для Трампа оказалось приоритетнее налаживание отношений с Москвой: «И российские власти восприняли политический сигнал». Так политолог трактует пост в Telegram-канале спецпосланника президента РФ Кирилла Дмитриева, который как раз находится в Вашингтоне. В публикации Дмитриев указал, что восстановление диалога между Россией и США - «непростой и постепенный процесс», а стороны «готовы выстраивать сотрудничество - как в международных делах, так и в экономике».

Профессор Новой школы в Нью-Йорке, политолог Нина Хрущева тоже связывает отсутствие пошлин в отношении российских товаров с текущими контактами двух стран. «Думаю, политически они собираются давить на Россию так или иначе, а во время визита Дмитриева пошлины немного контрпродуктивны», - подчеркивает она в разговоре с DW. Впоследствии администрация Трампа при желании все равно может ввести тарифы на товары из РФ, добавляет Хрущева.

Отсутствие дополнительных пошлин США в отношении России - политический вопрос, говорят эксперты

«Россия и Украина сейчас находятся в отдельном кластере, решения по которому принимаются вне экономической логики», - объясняет в интервью DW директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Он согласен, что отсутствие дополнительных пошлин по отношению к России - сугубо политический вопрос, несмотря на уверение американских властей о незначительном товарообороте США и РФ.

Между странами сохраняются поставки ядерного топлива, удобрений и платиноидов, говорит он. «Хотя, конечно, этот объем поставок несопоставим с европейским и китайским рынками и далек от прежнего уровня», - констатирует Буклемишев. Возможность восстановления товарооборота эксперт оценивает скептически: «Даже в случае потепления отношений вернуть прежний уровень торговли невозможно. Финансовые, логистические и санкционные ограничения останутся, а российский рынок уже частично замещен Китаем».

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