«Простому человеку такой дом и не снился, это только чинушам по карману»
- 3.04.2025, 16:17
Минчанка показала улицу с коттеджами под Гомелем и вызвала резонанс.
Пользователь ТикТока показала новую застройку поселка Урицкое Гомельского района под видом «обычной белорусской деревни», чем вызвала бурную дискуссию в комментариях, пишет «Флагшток».
Свое видео автор, которая представляется как репетитор китайского языка из Минска, сопроводила титрами «Обычная деревня. Гомельский район. В Беларуси все живут хорошо» и показала улицу с новыми коттеджами, в том числе трехэтажными.
В комментариях автор объяснила, что это поселок ее родителей, и там живут «простые люди».
В ответ прилетела масса возмущенных откликов. Приводим примеры:
«Простому человеку такой дом и не снился, это только чинушам по карману».
«Может, процентов 5 и живут хорошо, остальные 95 выживают».
«Это дома не простых, обычных людей, коих большинство. Это дома начальников, ИП, милицейских, таможенников, исполкомовских».
«Честному трудяге, который работает в Беларуси, не реально, даже не спорьте, ни квартиру купить, ни построиться. Если зарабатывает в Европе, то да».
Автор продолжила спорить, доказывая, что надо не лениться и работать, чтобы построить подобный дом.
Были и те, кто поддержали ее позицию, убеждая, что коттеджи возводят не только госслужащие, но и «простые люди».
«Я доярка, и у меня дом в два этажа, 150 кв. м. И что, могу себе позволить. Взяла кредит и все», — написала Наталья.
Правда, на ее странице нет видео, которые бы подтверждали это.
Другие пользователи заявили, что на этой территории выдавали участки тем, кто стоял в очереди на улучшение жилищных условий, и застройщики смогли получить льготные кредиты и субсидии.