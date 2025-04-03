«Простому человеку такой дом и не снился, это только чинушам по карману» 3.04.2025, 16:17

иллюстративное фото

Минчанка показала улицу с коттеджами под Гомелем и вызвала резонанс.

Пользователь ТикТока показала новую застройку поселка Урицкое Гомельского района под видом «обычной белорусской деревни», чем вызвала бурную дискуссию в комментариях, пишет «Флагшток».

Свое видео автор, которая представляется как репетитор китайского языка из Минска, сопроводила титрами «Обычная деревня. Гомельский район. В Беларуси все живут хорошо» и показала улицу с новыми коттеджами, в том числе трехэтажными.

В комментариях автор объяснила, что это поселок ее родителей, и там живут «простые люди».

В ответ прилетела масса возмущенных откликов. Приводим примеры:

«Простому человеку такой дом и не снился, это только чинушам по карману».

«Может, процентов 5 и живут хорошо, остальные 95 выживают».

«Это дома не простых, обычных людей, коих большинство. Это дома начальников, ИП, милицейских, таможенников, исполкомовских».

«Честному трудяге, который работает в Беларуси, не реально, даже не спорьте, ни квартиру купить, ни построиться. Если зарабатывает в Европе, то да».

Автор продолжила спорить, доказывая, что надо не лениться и работать, чтобы построить подобный дом.

Были и те, кто поддержали ее позицию, убеждая, что коттеджи возводят не только госслужащие, но и «простые люди».

«Я доярка, и у меня дом в два этажа, 150 кв. м. И что, могу себе позволить. Взяла кредит и все», — написала Наталья.

Правда, на ее странице нет видео, которые бы подтверждали это.

Другие пользователи заявили, что на этой территории выдавали участки тем, кто стоял в очереди на улучшение жилищных условий, и застройщики смогли получить льготные кредиты и субсидии.

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