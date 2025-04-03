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Трамп: Операция завершена

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  • 3.04.2025, 16:46
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Трамп: Операция завершена

Глава Белого дома сравнил США с выздоравливающим пациентом.

Президент США Дональд Трамп поделился своими первыми за день высказываниями. В соцсетях он сравнил США с «выздоравливающим пациентом» и заверил, что его страна станет еще сильнее.

«Операция завершена! Пациент жил и выздоравливает. Прогноз состоит в том, что пациент будет намного сильнее, больше, лучше и устойчивее, чем когда-либо прежде», - написал Трамп.

Также американский лидер в очередной раз призвал «Вернуть Америке былое величие».

Отмечается, что комментарии Трампа могли относится к взаимным тарифам США с другими странами, о которых он объявил вчера, 2 апреля.

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