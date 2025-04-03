Трамп: Операция завершена 10 3.04.2025, 16:46

3,190

Глава Белого дома сравнил США с выздоравливающим пациентом.

Президент США Дональд Трамп поделился своими первыми за день высказываниями. В соцсетях он сравнил США с «выздоравливающим пациентом» и заверил, что его страна станет еще сильнее.

«Операция завершена! Пациент жил и выздоравливает. Прогноз состоит в том, что пациент будет намного сильнее, больше, лучше и устойчивее, чем когда-либо прежде», - написал Трамп.

Также американский лидер в очередной раз призвал «Вернуть Америке былое величие».

Отмечается, что комментарии Трампа могли относится к взаимным тарифам США с другими странами, о которых он объявил вчера, 2 апреля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com