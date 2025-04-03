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Плесень и хамство: белорусы раскритиковали региональное ГАИ

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  • 3.04.2025, 16:57
  • 2,192
Плесень и хамство: белорусы раскритиковали региональное ГАИ

Видеофакт.

Видео коридора пинского МРЭО ГАИ вызвало шквал критики в TikTok. Плесень на стенах, отсутствие отопления и хамство сотрудников — реальность, с которой сталкиваются граждане, пишет BGmedia.

В ролике, опубликованном в TikTok, видно, что стены коридора в МРЭО ГАИ Пинска буквально покрыты грибком, а воздух в помещении тяжелый.

«Помещение все в плесени, отопления нет, дышать невозможно! Сочувствую сотрудникам, которые вынуждены находиться там ежедневно», — рассказывает автор видео.

Но в комментариях сочувствие к сотрудникам оказалось не главным. Люди массово жалуются на неуважительное отношение персонала в погонах.

@kris_vitt Помещение все в плесени, отопление нету,дышать не возможно! Сочувствую сотрудникам которые дышат этим ежедневно! #пинск #гаи #плесень #треш #топтикток ♬ Прорвемся! - Опера - Любэ

«Там беда не только с плесенью, а еще с хамством всего персонала. Сколько раз делала документы – столько раз ругалась с кем-нибудь», — делится опытом одна из пользовательниц.

Другие комментаторы поддерживают.

«Самое худшее отношение персонала к посетителям. К людям относятся как к быдлу, когда что-то спрашиваешь, начинают грубить».

«Там полный беспредел, никакого уважения к людям».

«Позор! Куча районов приезжает туда, люди платят огромные деньги за услуги, а про отношение вообще молчу…».

Отдельный вопрос – состояние самого здания. Комментаторы недоумевают, почему надзорные органы игнорируют проблему.

«А санстанция что? Почему глаза закрывает? Чем отличается начальник МРЭО от директора магазина? Директору магазина выписали бы штраф за 5 секунд».

«Там зимой нет отопления, я там был – внутри чуть теплее, чем на улице».

«Жалеют денег на вытяжку, а летом – на кондиционеры, хотя поднимают стоимость услуг чуть ли не каждый месяц».

Но за этим скрывается реальная проблема: почему люди, которые платят за услуги, вынуждены терпеть такие условия и хамское отношение к себе? Почему здание госучреждения в «стране для жизни», куда ежедневно приходят сотни людей, больше похоже на последнюю «заброшку»?

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