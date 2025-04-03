Переломный момент для мира? 1 Джозеф Най

3.04.2025, 17:06

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Сохранят ли США силу.

После падения Берлинской стены в 1989 году — и почти за год до распада СССР в конце 1991 года — президент США Джордж Буш-старший провозгласил наступление «нового мирового порядка». А всего через два месяца после начала второго президентского срока Дональда Трампа — главный дипломат Евросоюза Кая Каллас объявила, что «международный порядок переживает изменения в масштабах, какие не наблюдались с 1945 года». Но что такое «мировой порядок», как он сохраняется и меняется?

В повседневной речи порядком называют стабильное состояние или расположение предметов, функций, отношений и так далее. Во внутренней политике мы говорим о «порядке в обществе» и в его правительстве. Но на международной арене нет верховного правительства. Договоренности между государствами всегда подвержены изменениям, поэтому в каком-то смысле мир «анархичен».

Впрочем, анархия — это не то же самое, что хаос. В порядке важна степень: со временем она меняется. Во внутренней политике стабильное общество может сохраняться, несмотря на определенную степень неуправляемого насилия. В большинстве стран организованная и неорганизованная вооруженная преступность остается фактом жизни. Но когда насилие достигает слишком высокого уровня, это считают признаком «несостоявшегося государства». У жителей Сомали может быть общий язык и этническое происхождение, но эта страна давно превратилась в арену битвы кланов, а «национальное» правительство в Могадишо почти не имеет власти за пределами столицы.

Немецкий социолог Макс Вебер дал знаменитое определение современному государству как политическому институту, обладающему монополией на легитимное применение силы. Но наше понимание легитимных полномочий опирается на идеи и нормы, которые могут меняться. И поэтому легитимный порядок создается суждениями о силе норм, а также простым восприятием размеров и характера насилия в государстве.

Если говорить о мировом порядке, там мы можем измерять изменения в распределении сил и ресурсов, а также в приверженности нормам, которые устанавливают легитимность. Мы также можем измерять частоту и интенсивность вооруженных конфликтов.

Стабильное распределение сил между государствами часто формируется войнами, которые проясняют воспринимаемый баланс сил. Но взгляды на легитимность войн со временем менялись. К примеру, в Европе XVIII века, когда король Пруссии Фридрих Великий захотел отобрать у соседней Австрии провинцию Силезия, он просто захватил ее. Но после Второй мировой войны страны мира создали ООН, которая считает только войны в целях самообороны легитимными (если нет иного решения Совета Безопасности).

Да, когда президент России Владимир Путин напал на Украину и оккупировал ее территорию, он утверждал, что действует в целях самообороны — от расширения НАТО на восток. Но большинство стран ООН проголосовали за резолюцию, осуждающую его поведение, а у тех, кто этого не сделал (например, Китай, Северная Корея и Иран), был общий с Путиным интерес — создать противовес американской силе.

Хотя одни страны могут подавать жалобы на другие страны в международные суды, у этих судов нет возможности добиться исполнения своих решений. Совет Безопасности ООН может разрешать государствам обеспечивать коллективную безопасности, но редко это делает. Пять постоянных членов Совета (Великобритания, Китай, Франция, Россия и США) обладают правом вето, и они не хотят рисковать большой войной. Вето действует как предохранитель в электросети: лучше пусть выключится свет, чем сгорит дом.

Мировой порядок может слабеть или укрепляться благодаря таким факторам, как технические изменения, влияющие на распределение военной и экономической силы; внутренние социальные и политические изменения, влияющие на внешнюю политику крупного государства; транснациональные силы, подобные идеям или революционным движениям, которые могут распространяться, не поддаваясь контролю правительств, и влиять на восприятие обществом легитимности господствующего порядка.

Например, после Вестфальского мира 1648 года, который завершил европейские религиозные войны, принцип государственного суверенитета закрепился в нормативном мировом порядке. Но помимо изменений в принципах легитимности бывают также изменения в распределении силовых ресурсов. К началу Первой мировой войны экономика Америки стала крупнейшей в мире, что позволило ей определить исход войны путем военного вмешательства. Хотя президент США Вудро Вильсон пытался изменить нормативный порядок с помощью Лиги Наций, внутренняя политика США толкала страну к изоляционизму, и это позволило державам «оси» попытаться навязать миру свой порядок в 1930-е годы.

После Второй мировой войны на долю Америки приходилась половина всей мировой экономики, но ее военная мощь уравновешивалась Советским Союзом, при этом нормативная сила ООН была слаба. Когда в 1991 году СССР распался, США наслаждались кратким «моментом однополярности», но затем их силы оказались перенапряжены на Ближнем Востоке, а кульминацией допущенных ошибок в финансовом управлении стал финансовый кризис 2008 года. Полагая, что США переживают упадок, Россия и Китай изменили свою политику. Путин отдал приказ о вторжении в соседнюю Грузию, а вместо осторожной внешней политики времен Дэн Сяопина Китай выбрал более напористые подходы. При этом бурный рост экономики позволил Китаю сократить отставание в силе от Америки.

Если сравнивать с Китаем, сила Америки действительно уменьшилась, но ее доля в мировой экономике по-прежнему на уровне 25%. Пока США сохраняют прочные альянсы с Японией и Европой, их общая доля в мировой экономике будет больше половины, а доля Китая и России равна лишь 20%.

Сохранит ли администрация Трампа этот уникальный источник сохраняющейся силы Америки, или же Каллас права — мы переживаем переломный момент? Переломными были также 1945, 1991 и 2008 годы. Если будущие историки добавят в этот список 2025-й, это будет, скорее, результатом американской политики (самоповреждающее поведение), чем какого-то неизбежного, длительного развития событий.

Джозеф Най, New Voice

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